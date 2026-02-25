Tenergie et Combles-en-Barrois sâ€™engagent pour le dÃ©veloppement dâ€™un projet agrivoltaÃ¯que dâ€™envergure

Le 25 fÃ©vrier 2026, Tenergie, premier dÃ©veloppeur et producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables, et la commune de Combles-en-Barrois dans la Meuse (55) ont signÃ© un accord-cadre marquant le lancement dâ€™un partenariat pour le co-dÃ©veloppement du projet agrivoltaÃ¯que Â« La Belle Ã‰pine Â» dâ€™une puissance estimÃ©e de 25 MWc. Un partenariat territorial au service de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Ã€ travers ce partenariat, Tenergie et la commune de Combles-en-Barrois affirment leur volontÃ© commune de porter un projet Ã©nergÃ©tique local, concertÃ© et responsable, contribuant activement Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique nationale et Ã une agriculture durable sur le territoire.

Â« Lâ€™accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique repose sur la mobilisation des territoires. Co-dÃ©veloppement, partage de la valeur et retombÃ©es Ã©conomiques locales font partie intÃ©grante de notre engagement. Nous sommes particuliÃ¨rement heureux que la commune de Combles-en-Barrois sâ€™engage Ã nos cÃ´tÃ©s dans ce projet Â» souligne StÃ©phane Michaut, Directeur DÃ©veloppement Grands Projets de Tenergie. Dans un contexte oÃ¹ la consommation Ã©nergÃ©tique nationale repose encore largement sur les Ã©nergies fossiles, lâ€™accÃ©lÃ©ration dâ€™un mix Ã©nergÃ©tique plus Ã©quilibrÃ© constitue un enjeu stratÃ©gique. Le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables ne peut se concevoir durablement que grÃ¢ce Ã une Ã©troite coopÃ©ration entre les territoires et leurs acteurs. Lâ€™accord-cadre prÃ©voit lâ€™entrÃ©e de la commune au capital du projet Ã hauteur de 5 %, lui permettant de participer pleinement Ã son dÃ©veloppement et Ã sa gouvernance. Â« Nous sommes fiers de prendre part Ã un projet Ã©nergÃ©tique local et durable, qui valorise notre territoire tant sur le plan agricole quâ€™environnemental. Nous nous rÃ©jouissons de sa concrÃ©tisation avec Tenergie, acteur franÃ§ais de rÃ©fÃ©rence dans les Ã©nergies renouvelables Â» dÃ©clare Francis Jouron, Maire de Combles-en-Barrois.

Un projet agrivoltaÃ¯que Ã double vocation : Ã©nergie propre et pÃ©rennitÃ© agricole

Le projet Â« La Belle Ã‰pine Â» associe production dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et maintien dâ€™une activitÃ© agricole. Le projet est exclusivement situÃ© sur la commune de Combles-en-Barrois, sur des parcelles privÃ©es. Avec une puissance estimÃ©e de 25 MWc, il permettra dâ€™Ã©viter jusquâ€™Ã 7 500 tonnes de COâ‚‚ par an, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 15 000 habitants, comparable Ã celle dâ€™une ville comme Bar-le-Duc. Sur le plan agricole, le projet sâ€™appuie sur une exploitation bovine existante de race Blonde dâ€™Aquitaine. Le GAEC CERES, fondÃ© en 1971 et aujourdâ€™hui composÃ© de deux associÃ©s, Jean-Paul Dardare et SÃ©bastien Pelletier, verra son activitÃ© confortÃ©e dans la durÃ©e. SÃ©bastien Pelletier, exploitant principal depuis 2009, assurera la coordination sur le volet agricole. Lâ€™installation des panneaux photovoltaÃ¯ques apportera un ombrage bÃ©nÃ©fique pour le bien-Ãªtre animal, tout en contribuant au maintien et Ã lâ€™amÃ©lioration du potentiel fourrager en pÃ©riode estivale, notamment lors des Ã©pisodes de fortes chaleurs. Autre preuve du fort intÃ©rÃªt agricole du projet : le parc agrivoltaÃ¯que a obtenu un avis favorable de la part de la Commission DÃ©partementale de PrÃ©servation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers le 06 mai 2025. Â«Â Ce projet agrivoltaÃ¯que reprÃ©sente une vÃ©ritable opportunitÃ© pour sÃ©curiser et pÃ©renniser notre exploitation. Il nous permet de continuer Ã produire, tout en amÃ©liorant le confort de nos animaux et en nous adaptant aux Ã©volutions climatiques. En plus, avec les panneaux solaires, nous contribuons Ã la transition Ã©nergÃ©tique. Câ€™est bÃ©nÃ©fique pour tousÂ ! Â» prÃ©cise SÃ©bastien Pelletier, exploitant agricole du GAEC CERES.