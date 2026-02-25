Le groupe Technique Solaire finalise lâ€™acquisition dâ€™Iberdrola Renouvelables France

Le groupe Technique Solaire annonce la finalisation de lâ€™acquisition de 100 % des actions de la sociÃ©tÃ© Iberdrola Renouvelables France. Ce closing marque lâ€™aboutissement dâ€™une opÃ©ration stratÃ©gique majeure, qui ouvre au Groupe les portes du marchÃ© de lâ€™Ã©olien terrestre et renforce son modÃ¨le de croissance durable.

Â« Cette premiÃ¨re acquisition dans lâ€™Ã©olien illustre notre stratÃ©gie visant Ã diversifier nos moteurs de croissance, aussi bien internes quâ€™externes. Elle sâ€™inscrit dans notre trajectoire financiÃ¨re de long terme : notre Groupe conjugue croissance organique et acquisitions ciblÃ©es de projets solaires ou Ã©oliens avancÃ©s, afin de contribuer durablement Ã la transition Ã©nergÃ©tique Â» estime Lionel Themine, cofondateur et Directeur GÃ©nÃ©ral en charge des Finances.

AccroÃ®tre la rÃ©silience face aux Ã©volutions du marchÃ©

Le groupe Technique Solaire Ã©largit son activitÃ© Ã lâ€™Ã©olien terrestre avec lâ€™acquisition de 118 MW en exploitation et un portefeuille de 639 MW de projets Ã©oliens et solaires en dÃ©veloppement France. Une opÃ©ration qui renforce le modÃ¨le de croissance durable du groupe en combinant les technologies solaire, Ã©olienne et de stockage, afin dâ€™offrir Ã ses clients une Ã©lectricitÃ© verte pilotable et dâ€™accroÃ®tre sa rÃ©silience face aux Ã©volutions du marchÃ©. Le groupe Technique Solaire accueille 21 collaborateurs dont lâ€™expertise renforce ses compÃ©tences techniques et opÃ©rationnelles, tout en leur offrant la dynamique dâ€™un groupe entrepreneurial en forte croissance et une connaissance approfondie des territoires franÃ§ais.

Une diversification stratÃ©gique pleinement concrÃ©tisÃ©e

Cette acquisition marque lâ€™entrÃ©e de Technique Solaire dans le secteur de lâ€™Ã©olien terrestre, une Ã©tape dÃ©terminante dans la stratÃ©gie de diversification entamÃ©e depuis plusieurs annÃ©es. GrÃ¢ce Ã la combinaison Ã©olien â€“ solaire â€“ stockage (BESS), le Groupe accroÃ®t sa capacitÃ© Ã proposer une Ã©lectricitÃ© verte pilotable, compÃ©titive et adaptÃ©e aux besoins des consommateurs.

Cette opÃ©ration permet Ã©galement de consolider la rÃ©silience du portefeuille dâ€™actifs du Groupe tout en confortant sa position dâ€™acteur industriel intÃ©grÃ©.

Â« Entrer dans le secteur de lâ€™Ã©olien est une Ã©tape stratÃ©gique pour le groupe Technique Solaire. AprÃ¨s nos succÃ¨s dans le solaire et le biogaz, cette opÃ©ration nous donne immÃ©diatement accÃ¨s Ã un parc opÃ©rationnel significatif, avec un potentiel de repowering, et Ã un pipeline en dÃ©veloppement robuste Â» prÃ©cise Thomas de Moussac, cofondateur et Directeur GÃ©nÃ©ral en charge du DÃ©veloppement. Et Julien Fleury, cofondateur et Directeur GÃ©nÃ©ral en charge des OpÃ©rations de conclureÂ : Â« Nos prioritÃ©s vont Ã la sÃ©curitÃ©, Ã la continuitÃ© opÃ©rationnelle, Ã la performance des actifs et Ã lâ€™intÃ©gration harmonieuse des Ã©quipes que nous sommes heureux dâ€™accueillir pour leurs expertises et en vue de la construction de nouveaux parcs Ã©oliens. Â»

Les conseillers sur cette opÃ©ration

Conseils

Banque d’affaires : Nomura – Xavier Delamare Deboutteville, Nicolas Billiotte

Transaction Services : PwC – Alexis Bossut, Jonathan Chan

Due diligence

Technique : Natural Power

MarchÃ© : Aurora

Juridique : Cabinet Watson Farley Williams