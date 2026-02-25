CNR signe un nouveau contrat dâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© renouvelable avec Leroy Merlin France

Depuis le 1er janvier 2026, CNR (Compagnie Nationale du RhÃ´ne) fournit Ã Leroy Merlin France lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par un parc Ã©olien exploitÃ© par sa filiale Vensolair, dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat direct (Power Purchase Agreement- PPA). Conclu pour une durÃ©e de cinq ans, cet accord, qui a bÃ©nÃ©ficiÃ© du concours de la Direction Solutions Durables et DÃ©carbonation de LCL, permet Ã lâ€™enseigne leader du marchÃ© franÃ§ais de lâ€™habitat de dÃ©carboner ses activitÃ©s tout en maÃ®trisant sa facture Ã©nergÃ©tique sur le long terme.

Mis en service il y a 15 ans, le parc Ã©olien de Rambures, situÃ© dans la Somme, est exploitÃ© par Vensolair, filiale de CNR. Il est composÃ© de 6 Ã©oliennes, pour une puissance installÃ©e de 12 MW et une production annuelle moyenne de 16 GWh. Cela reprÃ©sente environ 7% de la consommation des enseignes du Groupe ADEO en France. Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par le parc est vendue Ã un prix stable sur une durÃ©e 5 ans, dans le cadre dâ€™un contrat de Â« grÃ© Ã grÃ© Â» entre CNR et Leroy Merlin France. Câ€™est le neuviÃ¨me contrat de ce type conclu par CNR avec une entreprise tricolore. En garantissant la traÃ§abilitÃ©, lâ€™origine 100 % renouvelable et le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© consommÃ©e, CNR met les parcs Ã©oliens et photovoltaÃ¯ques de ses filiales au service de la compÃ©titivitÃ© des entreprises implantÃ©es sur le territoire national.

Â

Â« Ce nouveau partenariat sâ€™intÃ¨gre dans un vaste plan de rÃ©novation de notre parc immobilier, qui tend Ã les rendre moins Ã©nergivores, en Ã©cho aux solutions que nous proposons pour rendre lâ€™habitat des FranÃ§ais plus Ã©conome. Depuis plusieurs annÃ©es, Leroy Merlin accÃ©lÃ¨re sur le sujet, en combinant diffÃ©rentes Ã©nergies renouvelables issues de nos toitures solaires et/ou des partenariats comme celui signÃ© en janvier dernier avec la Compagnie Nationale du RhÃ´ne Â» se fÃ©licite Maxime Leroy, Directeur du DÃ©veloppement de Leroy Merlin.