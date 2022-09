TENERGIE devient une sociÃ©tÃ© Ã  mission et sâ€™engage pour Â« accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique

Développeur et producteur français d’énergies renouvelables créé en 2008 et basé Fuveau (13) – Tenergie a franchi, dès juillet 2020, une première étape sur le chemin de la Société à Mission en se dotant dans ses statuts d’une raison d’être : « accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire ». Ce projet fédérateur impliquant l’ensemble des Tenergiens, fait écho à une démarche RSE forte, initiée dès la création de l’entreprise. Vous avez dit quête de sens !

Tenergie intensifie et concrétise aujourd’hui sa démarche en mettant en œuvre une feuille de route précise et ambitieuse articulée autour de quatre engagements fondamentaux : décarboner, mobiliser, fédérer et transmettre. Créée courant 2021, cette feuille de route comprend plus de 60 actions. En juin 2022, un comité de mission représentatif de l’ensemble des parties prenantes et garantissant l’efficacité de la démarche a livré un premier rapport. Il présente, engagement par engagement, le résultat des actions menées en 2021 ainsi que le plan d’actions prévues pour 2022 et 2023.

Une feuille de route qui s’appuie sur quatre engagements fondamentaux

Portée par l’ensemble des Tenergiens et Tenergiennes, cette démarche placée au cœur même de la stratégie d’entreprise a été structurée en 2021 autour de quatre engagements.

ENGAGEMENT 1 : Décarboner l’économie en produisant davantage d’énergie à impact positif et en diminuant notre empreinte carbone. FOCUS SUR UNE

ENGAGEMENT 2 : Mobiliser toutes les parties prenantes autour de notre mission et les inciter à devenir plus responsables avec nous.

ENGAGEMENT 3 : Fédérer les acteurs indépendants de la filière des énergies renouvelables pour accélérer la transition énergétique de nos territoires, en s’appuyant sur notre ancrage local.

ENGAGEMENT 4 : Transmettre la culture et le savoir-bâtir tenergien au sein de l’entreprise et au-delà.

« J’ai toujours été persuadé que nous pouvions avoir un impact positif, responsable, solidaire sur la planète et notre société. Aussi, dès 2020, j’ai engagé encore plus fortement Tenergie dans cette démarche. Mon rêve est grand. Il consiste à agir pour que l’homme et la nature coexistent durablement. Je l’ai aujourd’hui transformé en raison d’être. Elle nous permet d’aller plus loin que notre cœur d’activité, qui contribue déjà fortement à la transition énergétique, et ainsi d’améliorer davantage notre impact sur la société et l’environnement. » Nicolas Jeuffrain, Président et co-fondateur de Tenergie.

Encadrés

Focus sur l’engagement 4

Ayant à cœur de développer une formation aux métiers du solaire, Tenergie a donné naissance en 2021 à un projet d’école de production de la filière solaire baptisé « NR Sud l’école des énergies propres ». Cette école locale, qui accompagne des jeunes en situation de rupture scolaire, dans une logique d’insertion, propose une formation diplômante et professionnalisante à destination des métiers de la construction, de la maintenance et de la supervision dans le photovoltaïque. Elle apporte une réponse au besoin en main d’œuvre grandissant des entreprises du secteur solaire qui est en pleine croissance et offre de très belles opportunités professionnelles. La première rentrée est prévue pour le dernier trimestre 2022 avec 12 élèves inscrits. Un objectif de 26 élèves est d’ores et déjà fixé pour 2023.

Quid des sociétés à mission ?

Introduit par la loi PACTE* le 22 mai 2019, le statut de Société à Mission permet de reconnaître la notion d’intérêt social d’une entreprise. Afin d’être officialisé, ce statut prévoit l’inscription d’une raison d’être et d’objectifs sociaux et environnementaux, la création d’un comité de mission, la déclaration de sa qualité de Société à Mission au greffier du tribunal de commerce et, enfin, la validation des atteintes des objectifs par un Organisme Tiers Indépendant (OTI). * Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises