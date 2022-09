Effy appelle Ã  lâ€™autoconsommation pour donner aux FranÃ§ais une solution durable

Face à l’augmentation des prix, 74 % des familles baisseront le chauffage cet hiver quand seules 10 % ont le réflexe rénovation énergétique. 14 % opteraient pour l’autoconsommation photovoltaïque. Effy dénonce la pusillanimité du gouvernement dans l’incitation à soutenir des solutions durables…

Effy appelle à déployer un plan de soutien massif à la rénovation énergétique et à l’autoconsommation. “Les Français ont besoin de solutions durables pour payer moins et consommer moins sans renoncer à leur qualité de vie” Une étude menée par l’IFOP pour Effy auprès de 1000 Français révèle que la vaste majorité des familles s’attendent déjà à voir leurs factures augmenter. Mais pour y faire face, les familles pensent très court terme en baissant le chauffage ou en rognant sur d’autres budgets. Effy dénonce un manque criant de sensibilisation de la part du gouvernement pour les inciter à miser sur des solutions efficaces immédiatement sur leur facture et pour longtemps et de manière durable.

Passer à l’autoconsommation, c’est réduire immédiatement et pour longtemps sa facture d’énergie

Interrogés sur les solutions qu’ils entendent mettre en place pour « absorber » l’augmentation de leurs factures, les Français misent très majoritairement sur des solutions de court terme. 74 % des sondés baisseront le chauffage cet hiver, quitte à rogner sur le confort de la famille. 64 % remanieront leur budget familial et renonceront à d’autres dépenses pour faire face à la hausse des factures. Seule une minorité de familles envisagent de lancer des travaux. 14 % opteraient pour l’autoconsommation photovoltaïque et 10 % ont le réflexe travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage plus performant, etc.). Pour Frédéric Utzmann, président EFFY, ces données révèlent le manque criant de sensibilisation du gouvernement sur la nécessité d’opter pour la rénovation énergétique : « les Français semblent résignés face à la crise énergétique, se préparant déjà à payer plus cher ou rogner sur leur confort … ou les deux ! Pourtant, des solutions simples et efficaces existent. Les Français n’y sont pas suffisamment sensibilisés. Le gouvernement doit d’urgence déployer un plan de soutien massif à la rénovation énergétique. Isoler sa maison, améliorer son chauffage, passer à l’autoconsommation, c’est réduire immédiatement et pour longtemps sa facture d’énergie, sans impacter son bien-être chez soi. »

71 % des familles redoutent d’ores et déjà une augmentation de leur facture entre 10 et 50 %

Sans attendre d’annonces officielles, les Français anticipaient déjà massivement une hausse de 10 à 50 % de leur facture en 2023. La majorité des Français interrogés (55 %) s’attendent déjà à ce que le bouclier tarifaire actuellement en vigueur ne soit pas maintenu en l’état. Pour rappel, le bouclier, déployé dès l’automne 2021, implique à l’heure actuelle un gel complet des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et une limitation de la hausse des prix de l’électricité à 4 %. In fine, 71 % des familles redoutent d’ores et déjà une augmentation de leur facture entre 10 et 50 %. A noter que près d’1 Français sur 3 s’attend même à voir sa facture doubler.