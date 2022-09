Mon Petit Placement lance le premier placement responsable 100% labellisÃ© GREENFIN

Donner un sens à la gestion de ses finances personnelles est la quête de plus de 64% des Français, qui souhaitent aujourd’hui des investissements performants et responsables. Justement, la fintech lyonnaise Mon Petit Placement propose désormais aux Français de se mettre au vert avec son nouveau Portefeuille Environnement, un placement 100% labellisé GREENFIN, dédié à la transition énergétique et écologique. Au cœur de cette offre : sens, impact et rentabilité !

L’envie de donner du sens à la gestion de ses finances personnelles semble être une préoccupation commune à de plus en plus de Français. Le green semble être la solution toute trouvée pour construire son avenir sereinement et durablement !

Les nouvelles générations veulent investir responsable

Les nouvelles générations, soucieuses des problématiques environnementales et du réchauffement climatique, en sont l’illustration même. Mon Petit Placement a observé une demande croissante d’investissement responsable des 25-35 ans depuis ces 6 derniers mois. Et bien qu’il existe de nombreuses offres de finance éthique, aucune n’a réussi à allier démarche responsable, transparence, actions réelles et impacts mesurés. Le Portefeuille Environnement, 100% labellisé GREENFIN de Mon Petit Placement est donc la parfaite réponse à ces nouveaux enjeux : rendre accessible l’investissement tout en permettant à chaque Français d’être acteur de son argent.

Un label qui garantit la performance et l’engagement

Ce nouveau portefeuille 100% responsable de 5 fonds labellisés GREENFIN - label créé par le Ministère à la suite de la COP 21 pour assurer plus de transparence aux épargnants et qui exclut aussi certaines activités économiques comme les énergies fossiles et le nucléaire - sera disponible à partir du 13 septembre. Il s’agit d’un placement dynamique au risque moyen de 5/7, qui permet aux épargnants français, en plus d’investir au service de la transition écologique de secteurs précis comme l’énergie, le bâtiment, la gestion des déchets, le contrôle de la pollution ou encore le transport propre, de s’assurer une bonne performance potentielle annuelle. Mais si la rentabilité fait partie intégrante de la vie d’un placement financier, Mon Petit Placement souhaite avant tout que les investisseurs engagés puissent suivre depuis leur espace personnel l’impact réel de leur investissement. Pour cela, Mon Petit Placement se fait accompagner par un acteur majeur de la décarbonation et l’adaptation au changement climatique. Aussi, et pour aller encore plus loin, Mon Petit Placement s’engage jusqu’au 31 octobre 2022 à reverser 2,50€ à l’association Reforest’Action, par investissement dans son Portefeuille Environnement.

« Donner du sens à l’épargne en s’engageant autrement pour la planète »

« Chez Mon Petit Placement, nous ne nous revendiquons pas militant écologique. Mais doit-on absolument l’être pour participer à un meilleur demain ? Au vue du contexte environnemental dans lequel nous évoluons, nous sommes partis du postulat que les critères ESG sont aujourd’hui la base de la finance. Et le serons encore plus demain. Lancer un portefeuille 100% labellisé GREENFIN, nous permet alors d’aller un cran plus loin, en sélectionnant minutieusement nos fonds partenaires comme nous l’avons toujours fait, mais aussi en permettant aux Français de donner du sens à leur épargne en s’engageant autrement pour la planète. J’ai la certitude que la finance est et sera demain une vraie solution aux préoccupations de notre environnement » explique Thomas Perret, Président et fondateur de Mon Petit Placement.