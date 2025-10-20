Tenergie dÃ©ploie une solution dâ€™autoconsommation pour le magasin Cabesto de Martigues (13)

Un nouveau magasin Cabesto a ouvert ses portes en 2021 Ã Martigues dans les Bouches-du-RhÃ´ne.Â Bien avant la loi Climat et RÃ©silience et la loi dâ€™AccÃ©lÃ©ration de la production des Energies Renouvelables, la Direction de ce magasin avait pour ambition dâ€™Ã©quiper la toiture du futur bÃ¢timent de panneaux photovoltaÃ¯ques, afin dâ€™autoconsommer lâ€™Ã©lectricitÃ© produite. En voisine, la sociÃ©tÃ© Tenergie a fait le nÃ©cessaireÂ !

Dans les Bouches-du-RhÃ´ne, la sociÃ©tÃ© Tenergie est dans son fief. Et sa rÃ©putation nâ€™est plus Ã faire. Lorsquâ€™il sâ€™est agi de lancer un projet solaire, les dirigeants du Cabesto de Martigues ont contactÃ© Tenergie afin de rÃ©aliser une Ã©tude de faisabilitÃ©. Lâ€™autoconsommation fait sens pour un magasin de ce type. Avec ses chambres froides et frigos, lâ€™entreprise consomme beaucoup et durant toute la semaine ce qui permet de maximiser la consommation dâ€™Ã©nergie issue de la centrale solaire.

Maximiser les bÃ©nÃ©fices

Lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est directement consommÃ©e par le magasin Ã un prix infÃ©rieur au coÃ»t du MWh du marchÃ©. Si la production de la centrale nâ€™est pas suffisante (le matin, le soir, mauvais tempsâ€¦), le complÃ©ment dâ€™Ã©nergie est soutirÃ© sur le rÃ©seau au prix convenu avec le fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©. Dans le cas oÃ¹ la production est supÃ©rieure Ã la consommation, lâ€™Ã©nergie excÃ©dentaire est revendue Ã Enedis, ce qui permet de maximiser les bÃ©nÃ©fices. Dans le cadre de la construction du magasin Cabesto, Tenergie a prÃ©conisÃ© lâ€™utilisation dâ€™une membrane dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© pour la toiture plate afin dâ€™Ã©viter tout problÃ¨me dâ€™infiltration. Les Ã©quipes de Tenergie sont ensuite intervenues une fois le bÃ¢timent construit : elles se sont occupÃ©es de toutes les dÃ©marches urbanistiques et administratives ainsi que de lâ€™installation des panneaux solaires et de la mise en service de la centrale.

Lâ€™autoconsommation fixe le prix du MWh

Â«Â Nos Ã©quipes gÃ¨rent Ã©galement lâ€™exploitation et la maintenance de la centrale solaire pendant toute sa durÃ©e de vie. Au terme du contrat dâ€™autoconsommation qui nous lie avec le magasin Cabesto de Martigues, ce dernier rÃ©cupÃ©rera automatiquement et gracieusement la centrale. A noter toutefois que si la Direction en fait la demande, nous procÃ©derons Ã son dÃ©mantÃ¨lement et Ã son recyclageÂ Â» prÃ©cise la direction commerciale. Pour rappel, les solutions en autoconsommation disposent de plusieurs avantages et, en premier lieu, la facultÃ© de rÃ©aliser des Ã©conomies substantielles. Alors quâ€™aujourdâ€™hui le prix du MWh oscille autour de 200â‚¬, lâ€™entreprise consomme la production de la centrale solaire Ã un prix trÃ¨s compÃ©titif, lui permettant de faire annuellement des milliers dâ€™euros dâ€™Ã©conomie. Et mÃªme de gagner de lâ€™argent, lâ€™Ã©lectricitÃ© non consommÃ©e Ã©tant revendue sur le rÃ©seau, ce qui permet de maximiser les Ã©conomies. Dernier point, lâ€™autoconsommation fixe le prix du MWh. Le prix du MWh solaire est connu Ã lâ€™avance pendant toute la durÃ©e du contrat liant Tenergie et Cabesto. Ainsi lâ€™entreprise sÃ©curise le coÃ»t dâ€™une partie de sa consommation Ã©lectrique.