A Maripasoula, en Guyane, un rayon de solaire technologique au sein dâ€™une enclave de la forÃªt amazonienne

EDF power solutions et EDF SystÃ¨mes Ã‰nergÃ©tiques Insulaires (SEI) ont associÃ© la centrale solaire et le smart grid de Maripasoula. SituÃ©e Ã proximitÃ© dâ€™une ancienne dÃ©charge, la centrale permet la revalorisation dâ€™un site sans usage. Ces deux projets marquent une Ã©tape significative dans la transition Ã©nergÃ©tique de ce territoire enclavÃ© dans la forÃªt amazonienne au sud-est de la Guyane. Vous avez dit hybridation et pilotage intelligentÂ !

Dâ€™une puissance de 1,2 MWc, la centrale solaire de Maripasoula, dÃ©veloppÃ©e par EDF power solutions, fournira lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 2 500 personnes, soit un quart des habitants de la commune de Maripasoula.

Solaire + smart grid + stockage + EMS

La construction de cette centrale solaire sâ€™inscrit dans un projet global, engagÃ© par le Groupe depuis 2018, de dÃ©veloppement dâ€™un smart grid (ou rÃ©seau Ã©lectrique intelligent), portÃ© par EDF SEI, dâ€™un dispositif de stockage de 1,2 MW et dâ€™un Electric Management System (EMS) qui ajuste les flux dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã lâ€™Ã©chelle de la commune. Ces infrastructures permettent dâ€™optimiser le mix Ã©nergÃ©tique de Maripasoula, assurent lâ€™Ã©quilibre offre-demande et rÃ©duisent les Ã©missions de CO2. Â« EDF power solutions est fier dâ€™avoir dÃ©veloppÃ© ce projet qui rÃ©pond aux besoins en Ã©lectricitÃ© de la commune et sâ€™inscrit dans une dÃ©marche de renforcement du rÃ©seau et de dÃ©carbonation dâ€™un territoire isolÃ©. Â» souligne Sofiane Boukebbous, directeur de zone Sud-Est et Outre-mer dâ€™EDF power solutions. Une centrale solaire combinÃ©e au smart grid constitue une solution adaptÃ©e aux spÃ©cificitÃ©s de ce territoire guyanais isolÃ©, qui jusquâ€™alors dÃ©pendait uniquement des importations de fioul pour sa production dâ€™Ã©lectricitÃ©.

Â«Â Un modÃ¨le de dÃ©veloppement durable, fondÃ© sur lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

Ces projets gÃ©nÃ¨rent des retombÃ©es Ã©conomiques locales directes avec dix embauches rÃ©alisÃ©es pour la rÃ©alisation des travaux et deux embauches pÃ©rennes, Ã plein temps pour lâ€™entretien et la surveillance des infrastructures. Les projets ont permis le dÃ©veloppement de routes et dâ€™accÃ¨s Ã la ville et ont contribuÃ© au dynamisme Ã©conomique de la commune (croissance de lâ€™activitÃ© des commerces et des services de la commune). Le jour de lâ€™inauguration, Serge Aneli, Maire de Maripasoula, avait donnÃ© le ton : Â« Cette centrale solaire et de son rÃ©seau smart grid marque une Ã©tape dÃ©terminante pour Maripasoula et pour lâ€™ensemble du Haut-Maroni. Câ€™est une vÃ©ritable fiertÃ© pour notre commune car ce projet incarne notre volontÃ© de bÃ¢tir un modÃ¨le de dÃ©veloppement durable, fondÃ© sur lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, lâ€™innovation technologique et la prÃ©servation de notre environnement exceptionnel. En valorisant un site jusquâ€™alors inexploitÃ©, cette rÃ©alisation permet dÃ©sormais Ã notre commune de disposer dâ€™une source dâ€™Ã©nergie renouvelable, stable et produite localementÂ Â». Une centrale qui illustre, de maniÃ¨re concrÃ¨te, la capacitÃ© des territoires isolÃ©s Ã relever les dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique et Ã devenir acteurs de leur propre avenirÂ !