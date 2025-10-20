Arrivage en France des modules DMEGC SOLAR éligibles à la TVA à 5,5 %

DMEGC SOLAR France annonce l’arrivée, à compter du 27 octobre, de ses nouveaux modules DM500M10RTB60HBT, conformes aux critères de performance environnementale permettant de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Ces modules répondent aux exigences techniques et écologiques les plus strictes du marché français, confirmant l’engagement de DMEGC SOLAR à fournir des solutions photovoltaïques performantes, durables et responsables.

Des performances certifiées et une empreinte carbone maîtrisée

Les modules DM500M10RTB60HBT disposent du certificat carbone ECS PPR2_V2 N° 024-2025_009, attestant d’un bilan carbone de 502,658 kg eq CO₂/kWc. Ils respectent également l’ensemble des critères d’éco-conception définis pour l’éligibilité à la TVA 5,5 % à savoir : argent des cellules inférieur à 14 mg/W, plomb inférieur à 0,1 % et technologie sans cadmium.

Traçabilité et conformité garanties

Chaque module est identifiable grâce à son numéro de série se terminant par “CC2”, conformément à la typologie de codification DMEGC. Cette codification précise le type de cellule, le nombre de cellules, l’usine de production, le mois et l’année de fabrication, ainsi que l’origine des composants.

Un engagement constant pour une énergie solaire plus responsable

DMEGC SOLAR continue d’investir dans la qualité, la fiabilité et la transparence, pour accompagner la transition énergétique française avec des produits à faible empreinte environnementale et une traçabilité exemplaire.