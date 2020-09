Tenergie acquiert 7 nouvelles centrales solaires et renforce sa prÃ©sence dans le Sud-Est

Tenergie finalise l’acquisition de 7 centrales photovoltaïques en toiture dans le Sud-Est pour une capacité totale de 9 MWc. L’entreprise poursuit son expansion en étendant son maillage territorial dans les départements de l’Hérault, du Gard, du Var, des Bouches-du-Rhône et des Pyrénées-Orientales.

Rachetées au fonds danois Green Power Partners, ces 7 nouvelles centrales photovoltaïques en toiture, mises en service en 2012, qui représentent une puissance installée de 9 MWc, seront maintenant exploitées et optimisées par Tenergie. Détenant et gérant plus de 950 centrales en France, Tenergie élargit ainsi sa base d’actifs dans le Sud-Est et continue son investissement dans les territoires pour une énergie renouvelable, propre et produite localement, au plus proche des consommateurs.

« Depuis plus de 10 ans, nous portons un message : transformons le paysage énergétique français en développant ensemble des sources d’énergies propres et compétitives, proches des consommateurs. En 10 ans, l’énergie solaire a pu se développer pour être compétitive grâce aux économies d’échelle. Le résultat est là, l’énergie solaire est à ce jour l’énergie la moins chère sans conteste, la plus vertueuse, et en circuit court. Elle produit de l’emploi local et des revenus pour les collectivités. Notre mission est de porter ce message auprès des acteurs régionaux, des collectivités, des consommateurs. L’industrie du solaire a changé, il faut accélérer désormais son développement, pour l’Homme et pour la planète » explique Philippe Rochet, membre du comité exécutif de Tenergie.

L’entreprise assurera désormais le suivi de production, l’entretien et la maintenance de ces lieux de production d’électricité. Tenergie vérifiera également que les centrales répondent bien aux critères de qualité préalablement définis et optimisera leur production. Avec cette nouvelle acquisition, le portefeuille de Tenergie compte désormais plus de 950 centrales pour une puissance de 560 MW.