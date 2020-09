Schneider Electric dévoile ses ambitions pour transformer la maison connectée en maison responsable et …solaire

A l’occasion de l’IFA 2020, Schneider Electric présentait sa vision de la maison du futur alliant développement durable, sécurité et efficacité. Schneider Electric dévoile une évolution de ses technologies pour la maison connectée avec ses nouveaux capteurs Wiser qui contrôlent la température de chaque pièce et indiquent au consommateur la performance énergétique et l’impact en CO2 de son habitation, l’ensemble étant piloté par l’application Wiser. Cette solution adaptée qui s’appuie essentiellement sur l’énergie solaire permettra de transformer le parc immobilier actuel en maisons connectées et responsables.

Selon Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, les maisons connectées responsables pourraient voir le jour au cours des dix prochaines années. L’entreprise vient de dévoiler son projet “Sustainable Home of the Future” (Maison responsable du futur), et élargit à cette occasion sa gamme de solutions Wiser pour la maison connectée. Les nouveaux produits Power Tag, Acti9 Active et le système efficace de contrôle de température pièce par pièce s’installent aisément et à moindre coût dans les maisons existantes, et ils sont pilotés à l’aide de l’application Wiser – ce qui représente un grand pas en avant sur la voie de l’habitat responsable. Demain, l’habitat résidentiel deviendra le plus gros consommateur d’électricité à l’échelle mondiale. La charge des véhicules électriques, l’électrification des chauffages et l’accroissement du travail à domicile entraîneront une très forte augmentation de la consommation d’électricité au cours des 10 prochaines années. La gestion intelligente et efficace de l’énergie sera plus importante que jamais car les habitations devront être alimentées de manière éco-responsable et suffisamment intelligente pour en optimiser la consommation sans en diminuer le confort.

Le solaire, source d’énergie possible pour un plus large éventail d’habitations résidentielles et de régions

La vision de la Maison responsable du futur de Schneider Electric associe l’électricité des habitations et la technologie numérique. En connectant tous les équipements présents sous le même toit, il est alors facile de piloter tous les appareils de la maison à l’aide d’une application, ce qui permet également aux différents systèmes d’interagir et de les personnaliser en fonction des besoins de chacun en termes de confort, d’efficacité énergétique et d’auto-suffisance.

La Maison responsable du futur enregistrera et anticipera la quantité d’énergie nécessaire à tel endroit ou à tel moment pour l’éclairage, le chauffage, l’alimentation électrique et la charge d’un véhicule, afin de répondre avec efficacité aux attentes de ses occupants. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la technologie solaire, celle-ci devient une source d’énergie possible pour un plus large éventail d’habitations résidentielles et de régions. Le nombre de véhicules électriques sera multiplié par deux, tandis que les systèmes de stockage d’énergie et les compteurs connectés intelligents permettront aux immeubles de produire, stocker et gérer leur propre consommation électrique. Les maisons du futur seront en mesure d’identifier quelle source d’énergie utiliser à un moment donné pour réduire les coûts. Mais pour atteindre cet objectif, il est essentiel d’augmenter les quantités de données utilisables dans le processus décisionnel et de connecter le monde électrique au monde numérique. Il existe une solution : Wiser.

Connecter pour anticiper les tendances en matière de production solaire.

Les nouveautés de la gamme de produits domotiques Wiser de Schneider Electric marquent une avancée majeure dans ses projets visant la création d’habitations résidentielles abordables, responsables, à haute efficacité énergétique, sûres et personnalisées. Ces nouveaux produits renforceront la sécurité tout en mettant à la disposition des consommateurs davantage d’informations sur leur consommation d’énergie et les émissions de CO2 correspondantes. Grâce aux prévisions basées sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, les consommateurs ont la possibilité de réduire jusqu’à 50 % leur consommation d’énergie et leurs factures de chauffage électrique. Ils peuvent également anticiper les tendances en matière de production solaire.

Utiliser un excédent d’électricité solaire pour charger sa voiture électrique

Power Tag, un capteur révolutionnaire, est l’un des trois produits de l’écosystème Wiser amélioré présentés à l’IFA 2020. Le Power Tag est un capteur « plug and play » qui se connecte au tableau électrique (parfait pour rénover de façon abordable des biens anciens). Parallèlement à la gamme Wiser, il permet aux propriétaires de connaître leur consommation d’énergie pièce par pièce et, surtout, de savoir comment cette énergie est utilisée – et pas uniquement comment elle est consommée. Les occupants des logements peuvent fixer des objectifs de consommation mensuels et recevoir une alerte si le système Wiser prévoit un dépassement de l’objectif, ce qui permet de réduire la consommation et d’éviter les mauvaises surprises sur les factures.

Une future fonction ajoutera au capteur un niveau supplémentaire d’analyse pour surveiller les émissions de CO2 liées à la consommation électrique et connaître ainsi l’empreinte carbone. Elle pourra en outre indiquer aux propriétaires de voitures électriques le moment idéal pour charger ces dernières ; par exemple lorsque le tarif est le moins élevé ou lorsqu’il est possible d’utiliser un excédent d’électricité solaire. Les consommateurs équipés de panneaux solaires ont également la possibilité d’optimiser leur consommation en surveillant leurs niveaux de production d’énergie solaire. Les utilisateurs d’énergie solaire peuvent optimiser leur consommation d’énergie renouvelable et veiller à ce que leurs panneaux fonctionnent avec un maximum d’efficacité, afin de réduire encore davantage leur empreinte carbone.

Contrôle pièce par pièce

La deuxième innovation est l’Acti9 Active, qui renforce la sécurité et la fiabilité électriques dans les maisons Acti9 Active prévient dès qu’une anomalie est détectée, telle qu’une surcharge ou de la corrosion, ce qui permet d’intervenir avant qu’elle ne s’aggrave. Ce type de prévention active est un gage de tranquillité d’esprit bienvenu pour les propriétaires. Le troisième produit de l’écosystème intelligent présenté est le système efficace de Contrôle de la température, qui assure un pilotage précis grâce à l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, et permet ainsi de réduire jusqu’à 50 % les factures d’électricité sans perte de confort. Sa fonction unique de contrôle pièce par pièce permet de gérer plus efficacement les systèmes de chauffage en évaluant précisément les caractéristiques de chaque pièce plutôt que pour l’ensemble de la maison. Une deuxième fonction de « détection de fenêtre ouverte » sera prochainement ajoutée au produit. Si une fenêtre reste ouverte, le chauffage est arrêté, l’utilisateur est averti et le système attend que la fenêtre soit fermée pour redémarrer le chauffage. Ces fonctions présentent deux types d’avantages. Elles permettent d’une part de faire des économies d’électricité considérables, et d’autre part de réduire l’impact climatique.

« Atteindre à l’avenir une situation d’énergie positive »

Manish Pant, CEO et EVP Home & Distribution déclare :« les maisons ne sont pas uniquement des toits sur nos têtes. Elles sont le lieu où nous passons du temps avec nos proches, jouons en famille, préparons nos plats préférés, et où nous nous sentons en sécurité. Mais leur empreinte carbone augmente. La demande en électricité devrait doubler au cours des prochaines décennies. Il sera indispensable de créer des habitations responsables pour réduire le réchauffement climatique et atteindre à l’avenir une situation d’énergie positive. Notre gamme Wiser de produits d’économie d’énergie intelligents représente un grand pas en avant sur la voie du développement durable, car elle offre aux consommateurs un niveau d’information sans précédent sur leur consommation d’énergie domestique. La première génération de produits domotiques connectés nous a apporté le pilotage du confort pièce par pièce. Aujourd’hui, Schneider Electric y ajoute les informations sur la consommation d’énergie dans ces espaces, qui seront prochainement complétées par des informations sur les émissions de carbone. En indiquant aux gens où ils consomment leur énergie et son impact sur la planète, et en les aidant à réduire leur consommation sans qu’ils aient à changer leur mode de vie, nous nous rapprochons de l’idée de maisons responsables. » La gamme de produits Wiser de Schneider Electric associe la puissance de la connectivité, des capteurs et de l’analyse de données pour former un écosystème complet qui transformera l’habitat résidentiel. Chacun pourra gérer sa consommation d’énergie domestique de façon raisonnable, depuis une application installée sur un appareil mobile, et réduire l’impact environnemental des logements. La transformation des maisons connectées en maisons connectées responsables est en marche.

Encadré

Prix et disponibilité des innovations

PowerTag : 50 euros

Acti9 Active : 60 à 80 euros

Système de contrôle de température intelligent : kits de 150 à 250 euros

Les produits seront disponibles entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, selon les pays.