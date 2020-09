NEWHEAT poursuit ses investissements dans la chaleur solaire

NEWHEAT finance un portefeuille de 5 centrales solaires thermiques représentant 28 MWthc pour 15 M€ d’investissement global. Cette opération de financement comporte la mise en place d’un financement bancaire d’un montant de 13 M€ auprès de Triodos Bank (arrangeur) et Crédit Coopératif, ainsi que la participation de 3 Fonds Régionaux de la Transition Energétique en tant qu’actionnaires minoritaires de la holding regroupant les projets : Terra Energies (Région Nouvelle Aquitaine), AREC Occitanie (Région Occitanie) et OSER ENR (Région Auvergne Rhône-Alpes). Grâce à cette opération, NEWHEAT poursuit son ambition de décarboner massivement le secteur de la chaleur en France.

Ce premier financement d’envergure du secteur des grandes centrales solaires thermiques est une étape majeure dans le développement de NEWHEAT qui permet de prouver la bancabilité de ces technologies et la confiance des prêteurs pour accompagner la société et ses clients dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est aussi plus largement un signal très positif pour le secteur qui va permettre de faire entrer davantage les grandes installations solaires thermiques dans le paysage des énergies renouvelables.

Les Régions au soutien de la chaleur solaire

Ce programme, pour la mise en place duquel NEWHEAT a été accompagné par le cabinet FINERGREEN, inclut le refinancement de la centrale en opération alimentant l’usine à papier CONDAT en Dordogne, et le financement de 4 nouveaux projets « prêts à construire » : 2 centrales solaires thermiques seront dédiées à l’alimentation de réseaux de chaleur urbains, en Occitanie et en Nouvelle Aquitaine, les 2 autres alimentant de grands sites industriels pour le

besoin en énergie de leurs procédés, en Auvergne Rhône Alpes et en région Grand Est. En Occitanie, la centrale adossée au réseau de chaleur de Narbonne viendra contribuer à la trajectoire « Région à énergie positive » de la région Occitanie. Il s’agit par ailleurs de la première opération combinant l’intervention de plusieurs Fonds Régionaux de la Transition Energétique, celle-ci comprenant des centrales dans chacune des 3 Régions concernées. Tous ces projets ont par ailleurs obtenu le soutien financier de l’ADEME (dans le cadre du Fonds Chaleur), et des Régions concernées (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Auvergne Rhône Alpes et Grand Est), afin de pouvoir proposer des solutions de fourniture de chaleur plus compétitives que les moyens de production fossiles (Gaz, Fioul, Charbon, etc…).

La chaleur solaire, un enjeu essentiel de la transition énergétique

L’utilisation d’énergie sous forme de chaleur pour des utilisations industrielles ou collectives représente 50% de la consommation d’énergie primaire en Europe (1er poste de consommation), et dépend aujourd’hui à 90% des énergies fossiles. Leur substitution par des énergies renouvelables est ainsi un enjeu primordial dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Hugues Defréville, Président de NEWHEAT : « la mise en place de ce financement ambitieux permet de démontrer le savoir-faire et les compétences de toute l’équipe de NEWHEAT, que ce soit sur les aspects techniques, contractuels et financiers de nos projets. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir trouvé des partenaires bancaires dont les valeurs de responsabilité sociétale sont alignées avec les nôtres, et des partenaires investisseurs régionaux démontrant l’ancrage local de nos projets, créateurs d’emplois dans les territoires. » Pour Daniel Domingues, Directeur du développement du Crédit Coopératif : « Ces projets constituent une grande avancée pour les énergies renouvelables, et notamment pour la chaleur solaire en France. Ces cinq projets apporteront une chaleur décarbonée au bénéfice de citoyens et d’industriels, et avec des installations situées au plus près de leur consommation. Cette opération est remarquable par le tour de table d’intervenants de premier plan et marque l’ancrage territorial de ces projets. Le Crédit Coopératif est fier de devenir la principale banque française à financer de grandes installations de production de chaleur solaire. »