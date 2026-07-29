Tellus Power lance Tellus Energy AI, un modÃ¨le vertical Ã  grande Ã©chelle pour une IA plus verte

Un nouveau modÃ¨le d’IA verticale combine des donnÃ©es sur les prix de l’Ã©lectricitÃ©, la prÃ©vision de la charge, la planification informatique et les ressources V2G pour contribuer Ã rÃ©duire les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et Ã libÃ©rer de la capacitÃ© au rÃ©seau. DÃ©tailsÂ !

Tellus Power, sociÃ©tÃ© de technologies de pointe dÃ©veloppant des systÃ¨mes de transfert d’Ã©nergie bidirectionnels pour alimenter l’Ã©conomie physique de l’IA, vient de lancer Tellus Energy AI, un modÃ¨le d’IA vertical spÃ©cialement conÃ§u pour les secteurs de l’Ã©nergie et de l’informatique. Ce modÃ¨le est conÃ§u pour coordonner l’Ã©nergie et la puissance de calcul dans de multiples directions, en adaptant les charges de travail de calcul de l’IA Ã la disponibilitÃ© et au prix de l’Ã©nergie en temps rÃ©el, tout en transformant les ressources de charge et de stockage distribuÃ©es en ressources rÃ©actives au rÃ©seau. Tellus Power estime Ãªtre parmi les premiers fournisseurs Ã proposer une solution de planification Ã©nergie-calcul multidirectionnelle intÃ©grÃ©e Ã un modÃ¨le professionnel unique.

L’IA de Tellus Energy offre cinq fonctionnalitÃ©s principalesÂ :

Suivi des prix en temps rÃ©el â€“ collecte et analyse les prix de gros de l’Ã©lectricitÃ© en temps quasi rÃ©el pour faciliter les dÃ©cisions de nÃ©goce d’Ã©lectricitÃ©.

PrÃ©vision de la charge Ã©lectrique – prÃ©vision multidimensionnelle de la charge pour Ã©clairer les dÃ©cisions relatives Ã la rÃ©partition, Ã la consommation et au commerce de l’Ã©nergie.

Aide Ã la dÃ©cision en matiÃ¨re d’Ã©nergieÂ -Â recommande des actions basÃ©es sur les prix et la charge en temps rÃ©el pour aider les clients Ã rÃ©duire leurs coÃ»ts d’Ã©lectricitÃ©.

Coordination du rÃ©seau, arbitrage Ã©nergÃ©tique et services Ã valeur ajoutÃ©e – rÃ©pond aux signaux du rÃ©seau en matiÃ¨re de rÃ©silience, de demande de pointe et d’autres signaux de services auxiliaires, convertissant la capacitÃ© de charge inutilisÃ©e en revenus supplÃ©mentaires.

Plateforme d’agents ouverteÂ : les clients peuvent crÃ©er des agents d’IA personnalisÃ©s sur TPResearch, le framework d’agents de Tellus Power, via

ses API publiÃ©es.

Tellus Power vise des rÃ©ductions des coÃ»ts d’Ã©lectricitÃ© de 20 Ã 40 % par rapport Ã un fonctionnement non optimisÃ©

En parallÃ¨le de ce modÃ¨le, Tellus Power construit une capacitÃ© de calcul intÃ©grÃ©e Ã©nergie-IA sur quatre piliers, dont une centrale Ã©lectrique virtuelle basÃ©e sur la technologie vÃ©hicule-rÃ©seau (V2G), un rÃ©seau de recharge Ã©tendu, des clusters de calcul haute densitÃ© refroidis par liquide et une plateforme de gestion de l’Ã©nergie (EMS) avancÃ©e. Ensemble, ces Ã©lÃ©ments soutiennent quatre modÃ¨les appliquÃ©sÂ : la rÃ©partition coordonnÃ©e de la puissance de calcul, lâ€™exploitation des sites V2G, la prise de dÃ©cision en matiÃ¨re de commerce de lâ€™Ã©nergie et la traÃ§abilitÃ© du calcul vert, destinÃ©s Ã remÃ©dier aux coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s, aux contraintes du rÃ©seau, Ã apporter de la capacitÃ© aux micro-centres de donnÃ©es, Ã la certification de lâ€™Ã©nergie verte et Ã la faible utilisation des actifs. Lors des premiers dÃ©ploiements, Tellus Power vise des rÃ©ductions des coÃ»ts d’Ã©lectricitÃ© de 20 Ã 40 % par rapport Ã un fonctionnement non optimisÃ©, un PUE des centres de donnÃ©es infÃ©rieur Ã 1,1 et des revenus supplÃ©mentaires sur les services auxiliaires pouvant atteindre 40 %, avec une traÃ§abilitÃ© complÃ¨te de l’Ã©nergie verte pour soutenir les rapports ESG.

Â«Â La course Ã l’IA sous toutes ses formes, y compris l’IA gÃ©nÃ©rative, infÃ©rentielle et physique, est en rÃ©alitÃ© une course Ã l’Ã©nergie immÃ©diateÂ Â»

Tellus Power lance trois offres commerciales, Energy Intelligence Agent, le dÃ©ploiement privÃ© et une boÃ®te Ã outils intelligente EMS, destinÃ©es aux opÃ©rateurs d’IA, aux centres de donnÃ©es et aux opÃ©rateurs de nouvelles Ã©nergies pour des partenariats et une intÃ©gration avec son infrastructure de pointe. Au cours des trois Ã cinq prochaines annÃ©es, Tellus Power ambitionne de construire un rÃ©seau de calcul vert distribuÃ© de plus de 1 GW, en dÃ©veloppant une offre intÃ©grÃ©e Â« Ã©nergie + calcul + IA Â» comme deuxiÃ¨me levier de croissance et en contribuant Ã un Ã©cosystÃ¨me d’infrastructures informatiques Ã faible Ã©mission de carbone. Â« La course Ã l’IA sous toutes ses formes, y compris l’IA gÃ©nÃ©rative, infÃ©rentielle et physique, est en rÃ©alitÃ© une course Ã l’Ã©nergie immÃ©diate. La puissance de calcul existe, mais l’Ã©nergie nÃ©cessaire pour la faire fonctionner de maniÃ¨re abordable et propre constitue le vÃ©ritable frein Ã la croissance de l’IA. Nous avons crÃ©Ã© Tellus Energy AI pour contribuer Ã lever cet obstacle, en transformant l’Ã©nergie, principale ressource en termes de coÃ»t et de temps pour l’IA, en une source d’efficacitÃ©, de rÃ©silience et de disponibilitÃ© immÃ©diate Â», prÃ©cise Mike Calise, PDG de Tellus Power.

EncadrÃ©

Quid de Tellus PowerÂ ?

Tellus Power est une entreprise de technologies de pointe qui conÃ§oit des systÃ¨mes de transfert d’Ã©nergie bidirectionnels pour alimenter l’Ã©conomie de l’IA physique. Nos produits unifient la recharge des flottes de vÃ©hicules et des vÃ©hicules particuliers, le stockage des batteries et les capacitÃ©s V2G (Vehicle-to-Grid). Cette infrastructure permet un contrÃ´le bidirectionnel des flux d’Ã©lectrons Ã haut dÃ©bit au sein d’un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique en pÃ©riphÃ©rie de rÃ©seau. DÃ©ployÃ©e Ã l’Ã©chelle mondiale, Tellus Power favorise la convergence de l’Ã©lectrification, de la robotique, de la conduite autonome et des ressources Ã©nergÃ©tiques distribuÃ©es.