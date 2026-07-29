De l’Ã©nergie Ã  disposition : les gÃ©ants de l’hydroÃ©lectricitÃ© de l’UE peuvent ajouter 25 GW d’EnR sans nouveaux rÃ©seaux

L’ajout de nouveaux gÃ©nÃ©rateurs d’Ã©nergie renouvelable aux installations hydroÃ©lectriques existantes permet aux pays de contourner les limites du rÃ©seau et de rÃ©duire son expansion. ExplicationsÂ !

Un rapport Ember rapport Ã©value le potentiel d’hybridation des centrales hydroÃ©lectriques dans sept pays de l’UE, qui reprÃ©sentent ensemble 93 GW sur les 131 GW de capacitÃ© hydroÃ©lectrique du bloc. Il examine la part d’Ã©nergie Ã©olienne et solaire pouvant Ãªtre ajoutÃ©e en aval du compteur des installations hydroÃ©lectriques existantes, en s’affranchissant des contraintes du rÃ©seau, sans modifier la gestion de ces centrales ni impacter les sites situÃ©s Ã proximitÃ© des zones protÃ©gÃ©es. Sans oublier la rÃ©duction dees coÃ»ts de construction du rÃ©seau.

Les centrales hydroÃ©lectriques europÃ©ennes se prÃªtent particuliÃ¨rement bien Ã l’hybridation, car elles laissent gÃ©nÃ©ralement une part importante de la capacitÃ© du rÃ©seau inutilisÃ©e pendant une grande partie de la journÃ©e. En intÃ©grant des installations Ã©oliennes et solaires au sein d’un mÃªme point de raccordement, les exploitants peuvent optimiser l’utilisation de l’infrastructure existante tout en respectant les limites d’injection. Cette opportunitÃ© se concentre chez sept gÃ©ants de l’hydroÃ©lectricitÃ© de l’UE â€“ l’Autriche, la Bulgarie, la France, l’Italie, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne â€“ qui reprÃ©sentent ensemble 93 GW des 131 GW de puissance hydroÃ©lectrique de l’UE.

25 GW

Il est possible d’ajouter 25 GW d’Ã©nergie Ã©olienne et solaire aux centrales hydroÃ©lectriques existantes dans sept pays de l’UE, en tenant compte des contraintes environnementales. GrÃ¢ce Ã l’hybridation, l’Autriche, la Bulgarie, la France, l’Italie, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne pourraient intÃ©grer 18 % des nouvelles Ã©nergies renouvelables prÃ©vues d’ici 2030 sans utiliser de capacitÃ© de rÃ©seau supplÃ©mentaire.

Hybridation

L’hybridation peut quasiment doubler l’utilisation des raccordements au rÃ©seau existants, rÃ©duisant ainsi le besoin d’extensions coÃ»teuses du rÃ©seau. Les centrales hydroÃ©lectriques pouvant Ãªtre hybridÃ©es fonctionnent en moyenne Ã seulement 19 % de leur puissance maximale, ce qui permet aux Ã©nergies Ã©olienne et solaire d’accroÃ®tre leur utilisation Ã respectivement 36 % et 31 %. L’impact varie selon le site et le pays, et dans certains cas, l’association de l’Ã©olien et du solaire peut mÃªme tripler l’utilisation d’une mÃªme connexion au rÃ©seau.

Une lÃ©gislation nationale

Parmi les sept pays ciblÃ©s, seuls le Portugal et l’Espagne disposent de rÃ¨gles spÃ©cifiques pour les projets hybrides, tandis que le soutien rÃ©glementaire est absent ailleurs. Lâ€™Ã©tablissement dâ€™une lÃ©gislation nationale, ainsi que la rationalisation et la priorisation des demandes de projets hybrides, permettraient de dÃ©bloquer le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables et de maximiser lâ€™utilisation des infrastructures existantes.

Â«Â Les ambitions politiques sont vaines si l’Ã©nergie propre reste bloquÃ©e dans les files d’attente de raccordement. Pour les pays confrontÃ©s Ã la saturation du rÃ©seau Ã©lectrique, l’hybridation offre une solution immÃ©diate et sans intervention. En combinant l’Ã©olien et le solaire en aval des raccordements existants, nous pouvons dÃ©bloquer le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle des Ã©nergies renouvelables, pilier de la sÃ©curitÃ© et de la compÃ©titivitÃ© de l’Europe, tout en rÃ©duisant le besoin d’extensions de rÃ©seau coÃ»teusesÂ Â» conclut Elisabeth Cremona, responsable des infrastructures Ã©nergÃ©tiques.