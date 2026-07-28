EDP annonce la rÃ©alisation de son projet solaire dÃ©centralisÃ© pour Snop en France

EDP annonce la rÃ©alisation de son projet solaire dÃ©centralisÃ© en France, dÃ©veloppÃ© pour lâ€™Ã©quipementier automobile Snop. Cette Ã©tape renforce la prÃ©sence dâ€™EDP sur le marchÃ© franÃ§ais, oÃ¹ lâ€™entreprise est dÃ©sormais active dans le solaire Ã grande Ã©chelle, lâ€™Ã©olien et la production dÃ©centralisÃ©e.

Dans le cadre dâ€™un partenariat europÃ©en signÃ© en 2025, EDP a dÃ©veloppÃ© une installation photovoltaÃ¯que en toiture sur le site industriel de Snop Ã Ã‰tupes (Doubs, Bourgogne-Franche-ComtÃ©), dâ€™une puissance dâ€™environ 0,3 MWc. Le projet comprend plus de 550 panneaux solaires et devrait produire prÃ¨s de 270 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an, contribuant ainsi Ã couvrir une partie des besoins Ã©nergÃ©tiques du site grÃ¢ce Ã une production locale dâ€™Ã©nergie propre.

Soutenir les objectifs de dÃ©carbonation Ã long terme

Lâ€™installation mise en service en France sâ€™inscrit dans une collaboration plus large entre EDP et Snop Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, couvrant la France, lâ€™Espagne et lâ€™Allemagne. Associant des solutions photovoltaÃ¯ques en toiture et au sol, ce portefeuille de projets devrait atteindre une capacitÃ© installÃ©e dâ€™environ 5 MWc et produire plus de 6 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable par an. Il contribuera Ã alimenter les activitÃ©s industrielles de Snop sur plusieurs sites europÃ©ens tout en renforÃ§ant le partenariat Ã long terme entre les deux entreprises. En produisant lâ€™Ã©lectricitÃ© directement sur le lieu de consommation, les installations solaires sur site permettent aux entreprises de mieux maÃ®triser leurs coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques tout en offrant une visibilitÃ© accrue sur leur consommation. Pour des secteurs industriels tels que lâ€™automobile, ces solutions contribuent Ã©galement Ã renforcer la rÃ©silience opÃ©rationnelle et Ã soutenir les objectifs de dÃ©carbonation Ã long terme. EDP prÃ©voit de poursuivre le dÃ©ploiement de ce modÃ¨le Ã travers lâ€™Europe, avec lâ€™ambition dâ€™installer environ 700 MW de solutions solaires sur site au cours des quatre prochaines annÃ©es.

EDP renforce son rÃ´le de partenaire de la transition Ã©nergÃ©tique des entreprises franÃ§aises

PrÃ©sent en France depuis 2006 Ã travers EDP Renewables, EDP exploite aujourdâ€™hui prÃ¨s de 250 MW de capacitÃ©s Ã©oliennes et solaires installÃ©es dans le pays. La mise en service de ce projet constitue une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©veloppement du groupe en France, en Ã©largissant son portefeuille technologique et en renforÃ§ant son rÃ´le de partenaire de la transition Ã©nergÃ©tique des entreprises franÃ§aises. EDP a Ã©galement confirmÃ© son engagement en faveur du marchÃ© franÃ§ais aux cÃ´tÃ©s dâ€™Ocean Winds, sa coentreprise avec ENGIE, Ã travers un programme dâ€™investissement prÃ©vu de 1,3 milliard dâ€™euros au cours des quatre prochaines annÃ©es. Cet investissement devrait permettre le dÃ©veloppement de plus dâ€™1 GW de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables terrestres et offshore Ã travers le pays, contribuant ainsi aux objectifs de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et de dÃ©carbonation de la France.