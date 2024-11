Telco Home Automation SAS, filiale experte de Mitjavila dans le domaine du PV, dÃ©ploie carports et pergolas solaires

Spécialiste mondial de la protection solaire, le groupe Mitjavila qui compte 15 filiales et emploie 700 personnes dans le monde entier propose via sa filiale Telco Home Automation une gamme de produits solaires de qualité en alu. La cible de l’industriel catalan sis à Rivesaltes : le résidentiel et le petit tertiaire de 30 à 50 places de parking !

Le terme solaire, le groupe Mitjavila, créé en 1970, par Raymond Mitjavila, le connaît bien. Il le maîtrise, mieux il l’apprivoise depuis des décennies avec sa gamme de protections solaires vendue sur toute la planète. Depuis quelques années, Mitjavila s’est lancé dans un autre champ du solaire, en sus de la protection, la production, une question d’énergie pour une double fonction qui relève finalement de l’évidence. Protéger et produire en même temps, une synergie qui coule de source…

100% made in Occitanie

Trouver des leviers de croissance, élargir sans cesse son marché, tel est le lot de tous les industriels afin d’optimiser leur parc machines. « Nous sommes tout le temps en quête d’idées et de solutions pour faire tourner nos usines d’aluminium au cœur des Pyrénées. Le développement de l’énergie solaire représente une formidable opportunité pour nous. Grâce à nos fonderies, nous sommes en capacité d’aller de la conception des produits jusqu’à leurs expéditions en passant par l’extrusion des profilés, le laquage, la préparation des kits et des structures. Les produits solaires Mitjavila, c’est du 100% « made in » Occitanie avec des emplois occitans à la clé. Nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeurs du clic de souris à la dépose du produit » s’enthousiasme Hélène Mitjavila, responsable communication du groupe.

ETN attendu pour début d’année

Pour commercialiser ses produits solaires, plus techniques qu’une simple protection, Mitjavila a créé sa filiale Telco Home Automation, présidée par Frédéric Arpin, qui distribue les solutions photovoltaïques. La filiale s’est structurée autour d’une équipe commerciale spécialisée. Il faut dire que le solaire a ses complexités. Sur le plan assurantiel par exemple. « Nous avons lancé une démarche d’ETN sur l’ensemble de notre gamme Electra auprès de Sud Est Prévention. C’est un effort financier important pour Telco Home Automation d’autant que ce sont des coûts continus. Il faut faire vivre les ETN tous les six mois au moins, les systèmes étant liés aux modules. Notre ETN est attendu pour début d’année » précise Frédéric Arpin.

Les atouts de l’alu: l’esthétique et la durabilité

L’un des atouts majeurs des structures Telco Home Automation repose sur le système de fixation breveté des modules le SimplyFix, accessible à tout moment par le dessous du panneau. Assembler, visser, un quart de tour et c’est posé. « Nos structures sont livrées pré montées et leur assemblage est ultra rapide. Il est possible de monter une structure de 100 m² en seulement huit heures à quatre personnes » confirme le président de l’entreprise. Objectif de Telco Home Automation : commercialiser un millier de structures par an entre pergolas et carports. La capacité de production est largement à la hauteur. Le petit handicap de l’alu par rapport à l’acier, n’est autre que son coût légèrement supérieur. « On le compense par un moindre temps de main d’œuvre, on l’a vu. Mais aussi par une esthétique forte et une plus grande durabilité » précise Frédéric Arpin. Derniers bébés apparus dans la gamme, un modèle d’auvent plus performant ainsi que le carport Electra design 3 avec pieds déportés qui permet un meilleur rayon de braquage à l’heure de garer les voitures. Idéal pour les petits concessionnaires ou les parkings d’hôtel. Pas de doute, à l’avenir, il faudra compter sur Telco Home Automation pour ce marché des carports et pergolas photovoltaïques en plein essor…

Telco Home Automation sera bien entendu présent au Salon Enrgaia les 11 et 12 décembre prochain à Montpellier (stand B1-A01).