Amarenco distinguÃ© aux Energy Storage Awards 2024 pour son projet Claudia en Gironde

Amarenco, expert historique dans le développement de solutions photovoltaïques durables, a reçu une distinction lors des Energy Storage Awards 2024. Cet événement prestigieux, qui met à l’honneur les solutions innovantes et performantes du secteur du stockage d’énergie, a salué le projet phare d’Amarenco : l’actif Claudia, en lui attribuant la distinction “Highly Commended” dans la catégorie Best EU Project Over 100 MW. Une reconnaissance méritée pour une avancée technologique majeure !

Avec plus de 300 dossiers déposés cette année, la compétition pour les Energy Storage Awards 2024 témoigne de l’essor et du dynamisme du secteur. Cette distinction reçue par Amarenco souligne l’excellence et l’impact de son projet parmi les plus grands acteurs européens de l’énergie. Claudia est en effet aujourd’hui l’une des plus grandes unités de stockage d’énergie en Europe. Implantée à Saucats, en Gironde, cette infrastructure innovante répond aux défis croissants de la flexibilité énergétique tout en soutenant l’intégration des énergies renouvelables au réseau électrique. « Nous croyons que le stockage d’énergie ne se limite pas à la technologie : il s’agit aussi de résilience, de fiabilité et de préparer un avenir plus propre et plus vert. Ce projet de batterie constitue une pierre angulaire de cette vision, démontrant comment le stockage autonome peut révolutionner la stabilité du réseau et maximiser le potentiel des énergies renouvelables » souligne Xavier Messing, Directeur du développement chez Amarenco.

Focus sur l’actif Claudia

Le projet Claudia est l’une des plus grandes infrastructures européennes de stockage d’énergie. Avec une capacité de 105 MW/1H, évolutive à 2H d’ici fin 2025, et un stockage de 98 MWh, Claudia soutient le réseau en offrant des services essentiels tels que la réserve capacitaire et le rééquilibrage de fréquence pour RTE. Ce projet s’inscrit pleinement dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) de la France, et répond aux besoins estimés de 6 GW d’ici 2030 selon RTE, pour absorber les capacités croissantes de production d’énergies renouvelables dans les prochaines années. Les avantages de Claudia sont légions :

Stabilisation du réseau : en assurant la sécurisation de l’approvisionnement, particulièrement lors des pics de demande hivernaux.

Décarbonation des pics de consommation : en remplaçant les centrales à gaz ou à charbon par une énergie renouvelable stockée.

Contribution à la maîtrise des coûts de l’électricité : en réduisant les importations et en régulant les fluctuations tarifaires.

Flexibilité et faible emprise au sol : une installation compacte et réversible, pouvant être facilement localisée à proximité des postes de transformation RTE pour minimiser l’impact environnemental. “

« Cette distinction obtenue aux Energy Storage Awards 2024 incarne une reconnaissance internationale de l’expertise et de l’innovation portées par Amarenco. Claudia, en tant qu’actif exemplaire, illustre la capacité de l’entreprise à répondre aux besoins croissants de flexibilité énergétique tout en inscrivant chaque projet dans une démarche à fort impact environnemental et sociétal. Cette réussite conforte Amarenco dans son rôle de leader engagé dans la transformation durable des systèmes énergétiques » conclut Frédéric Maenhaut Directeur Général délégué d’Amarenco.

Un engagement pour un futur durable

Claudia, qui s’inscrit dans un programme d’investissement ambitieux porté par Amarenco, avec plus de 500 millions d’euros levés auprès de partenaires institutionnels depuis 2020, illustre parfaitement l’engagement de l’entreprise à conjuguer innovation technologique et responsabilité environnementale. Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale visant à accélérer l’adoption des énergies renouvelables et à répondre aux exigences des objectifs climatiques européens.