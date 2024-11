Entreprise / Le Triangle voit lâ€™avenir en grand

En quelques années, Le Triangle est devenue un acteur majeur de la filière photovoltaïque française. Portée par une croissance majuscule, le groupe du Loir et Cher s’agrandit avec l’extension de 20 000 m² de son outil de production pour un investissement de 10 millions d’€. Autour d’un objectif constant : 1 milliard d’€ de CA en 2030 !

Actuellement, la zone industrielle de Morée, dans le Loir et Cher voit s’activer des tractopelles pour un chantier d’envergure. Sur le site de son siège social, le groupe Le Triangle investit 10 millions d’€ et ajoutent 20 000 m² d’ateliers à la structure déjà existante. « Nous allons totaliser au total près de 55 000 m² afin d’absorber notre croissance. Nous allons fortement augmenter notre parc machines gagner en efficience via un renforcement de l’automatisation couplée aux nouvelles technologies mais aussi monter en capacité de thermolaquage et de stockage. Le tout avec un rythme d’embauche de 200 salariés chaque année alors que la barre des mille emplois approche au sein du groupe » assure Ludivine Courtot, la responsable communication & marketing.

« Le bâtiment agricole solaire est un secteur crucial au développement du photovoltaïque en France »

Issus du monde agricole, les fondateurs de la société Le Triangle réalisent encore une grande part du chiffre d’affaires (plus de 60%) de l’entreprise dans ce secteur d’activité. Le Triangle construit ainsi des hangars solaires soit avec des agriculteurs qui investissent en propre, soit en tiers investissement avec des partenaires financiers avec lesquels le groupe de Morée affiche une féconde complémentarité. « Le bâtiment agricole solaire et la rénovation de toiture représentent des alliés pour les agriculteurs octroyant des capacités financières supplémentaires aux exploitations et c’est aussi un formidable levier pour le développement du solaire et de l’économie locale. Mais c’est aujourd’hui un secteur un peu oublié des instances très axés sur l’agrivoltaïsme. Le secteur est en fort développement et nous sommes fiers d’en être mais nous attirons l’attention sur les difficultés terrain que nous rencontrons, notamment sur les délais administratifs allongés incluant ceux avec EDF OA » précise Ludivine Courtot.

« Chez Le Triangle, nous capitalisons sur l’humain »

Outre le positionnement de leader sur le marché de l’agriculture, Le Triangle est également présent auprès des développeurs de projets solaire et de l’industrie et notamment les GMS avec les ombrières de parking. « Nous sommes des constructeurs, des fabricants de solutions photovoltaïques multi-marchés et multi-offres. Nous installons plus de 200 MW par an » poursuit Ludivine Courtot. La zone de chalandise de l’entreprise Le Triangle est majoritairement nationale. Le groupe a ainsi créé des agences sur l’ensemble du territoire pour être en proximité avec ses clients. Et cette démarche va s’amplifier dans les années à venir. Si les clients sont importants, les collaborateurs le sont tout autant. « Chez Le Triangle, nous capitalisons sur l’humain, autour de valeurs familiales fortes. Nous montons en compétences les salariés et renforçons le savoir-faire humain du photovoltaïque. N’oublions pas que nous serons bientôt 1000 collaborateurs dans une activité qui comptabilise plus de 150 métiers différents » conclut la responsable communication & marketing.

Encadré

6,5 MW en autoconsommation

Le Groupe comptabilisera 55 000 m² de surface de production en Région Centre-Val-de Loire et disposera, entre toitures et ombrières, d’un potentiel solaire photovoltaïque de 6,5 MW. De quoi assurer en autoconsommation une partie des besoins électriques d’un site énergivore qui transforme plus de 15 000 tonnes d’acier par an !