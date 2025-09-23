TELCO Home Automation obtient lâ€™ETN pour lâ€™ensemble de sa gamme ELECTRA

La sociÃ©tÃ© TELCO Home Automation, filiale du groupe Mitjavila, annonce lâ€™obtention de lâ€™EnquÃªte de Technique Nouvelle (ETN) A.24.09026 dÃ©livrÃ© par le bureau SUD EST PREVENTION, pour sa gamme ELECTRA, dÃ©diÃ©e aux carports, ombriÃ¨res, pergolas, auvents et systÃ¨me de toitures photovoltaÃ¯ques solaires.





Cette reconnaissance dÃ©livrÃ©e par un organisme tiers indÃ©pendant valide la robustesse, la fiabilitÃ© et la conformitÃ© technique de ces structures, conÃ§ues pour produire de lâ€™Ã©nergie solaire tout en protÃ©geant les vÃ©hicules ou zones de stationnement (carports et ombriÃ¨res) mais aussi en limitant les apports caloriques sur les ouvrants dâ€™un bÃ¢timent (auvents) ou en crÃ©ant un espace de vie (pergolas). Â«Â Pourquoi câ€™est un tournant en particulier pour nos solutions de carports et ombriÃ¨res ? Dans un contexte de transition Ã©nergÃ©tique accÃ©lÃ©rÃ©e et dâ€™optimisation des surfaces bÃ¢ties, les carports et ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques reprÃ©sentent une solution stratÃ©gique. GrÃ¢ce Ã cette ETN, nos clients disposent dÃ©sormais dâ€™une solution certifiÃ©e, sÃ»re et performante pour leurs projets dâ€™autoconsommationÂ Â» se rÃ©jouit FrÃ©dÃ©ric Arpin, prÃ©sident de TELCO Home Automation.

100% Made in Occitanie

La gamme ELECTRA, dÃ©veloppÃ©e en interne par les Ã©quipes dâ€™ingÃ©nierie de TELCO Home Automation, allie design, modularitÃ© et soliditÃ©. Elle rÃ©pond aux exigences structurelles les plus strictes tout en permettant une installation rapide et une intÃ©gration harmonieuse Ã tout environnement. Â«Â De plus, nous sommes fiers de pouvoir offrir une gamme 100% FranÃ§aise, car ce sont bien dans nos usines franÃ§aises que tout est rÃ©alisÃ©Â ! De la conception Ã lâ€™extrusion des profilÃ©s en passant par le thermolaquage et la prÃ©paration des kits, la value chain autant dire la chaÃ®ne de valeur est 100% made in France. Et si lâ€™on veut Ãªtre plus prÃ©cis encore 100% made in OccitanieÂ !!!Â Â» conclut FrÃ©dÃ©ric Arpin.

EncadrÃ©

Modules certifiÃ©s avec la gamme ELECTRA

-Â Â Â Â Â Â Â Maviwatt MW500M10RT-B60HBT

-Â Â Â Â Â Â Â OSILY 3SPV-BFxxx-N

-Â Â Â Â Â Â Â SUNFORGE SF-xxxBF-HJT

-Â Â Â Â Â Â Â Bourgeois Global BGPV 500 BVBF-T

-Â Â Â Â Â Â Â DAS SOLAR DAS-DH96NE435-460 / DAS-DH120ND-EN-490-515

-Â Â Â Â Â Â Â AE SOLAR AE CMER-108BDE480-500