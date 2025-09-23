TCL Solar fait son entrée sur le marché français

TCL SunPower Global franchit une étape majeure de son développement en lançant sur le marché français ses premiers panneaux solaires sous la marque TCL Solar. Deux modèles innovants bifaciaux conçus pour les applications résidentielles et commerciales : le T Class 500 W et le T Class 450 disponible en version bas carbone. Les deux modèles sont désormais disponibles chez cinq distributeurs agréés. Tous, commercialisent déjà SunPower, l’autre marque de la division solaire du groupe mondial d’électronique TCL Corporation.

La gamme T Class

● T Class 500 W

Ce module bifacial verre-verre utilise la technologie G12R TOPCon N-Type pour garantir une production d’énergie fiable et constante, même dans des conditions météorologiques difficiles. Il offre jusqu’à 510 W de puissance et un rendement énergétique élevé qui atteint au maximum 22,9 %. Il bénéficie d’une garantie produit et puissance de 25 à 30 ans et d’un taux de dégradation annuel limité à 0,40 %. Il est idéal pour les installations résidentielles et les petits projets commerciaux.

Dimensions : 1961 x 1134 x 30 mm

● T Class 450

Ce panneau à faible impact environnemental est parfaitement adapté aux projets tertiaires qui demandent une certification bas carbone PPE2. Il offre jusqu’à 22,5 % de rendement pour une puissance comprise entre 430 et 450 W. Sa conception bifaciale et ses certifications environnementales, dont PV Cycle, en font un choix responsable et performant qui répond parfaitement aux objectifs d’une stratégie RSE volontariste.

Dimensions : 1762 x 1134 x 30 mm

“L’arrivée de la marque TCL Solar en France reflète notre ambition : rendre l’énergie solaire plus accessible et permettre aux foyers comme aux entreprises de produire, gérer et optimiser l’usage de leur propre énergie solaire. La gamme T Class répond aux besoins essentiels du marché : une maximisation de la production d’énergie pour les particuliers et une réduction significative de l’impact carbone des entreprises” explique Steven Beaufrère, Directeur France.

TCL SunPower Global étend sa couverture nationale et renforce son réseau de distribution

L’entreprise poursuit son développement en France avec l’intégration de Génélios à son réseau de distributeurs. Pour renforcer sa présence en France, TCL Solar s’appuie également sur un solide réseau de partenaires : Ecostal, Alliantz, Ned et Voltanéo. Grâce à ce maillage renforcé, TCL Solar facilite l’accès à ses solutions photovoltaïques innovantes pour les installateurs et professionnels sur l’ensemble du territoire, offrant ainsi une meilleure réactivité logistique et un accompagnement technique de proximité.