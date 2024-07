Telamon va rÃ©aliser une centrale photovoltaÃ¯que de 36 000 m2 en toiture de sa derniÃ¨re plateforme XXL

Dans le cadre de ses activités de production d’énergies renouvelables, Telamon va réaliser une nouvelle centrale photovoltaïque. Elle sera installée en toiture de la plateforme que le promoteur-investisseur immobilier a livrée fin 2023 au Havre (Seine-Maritime). Près de 10 % de cet équipement a été financé via un financement participatif ouvert aux habitants des départements environnants, Telamon souhaitant les associer à l’évolution du mix énergétique de leur territoire.

De plus en plus actif dans la production d’énergies renouvelables, Telamon poursuit ses investissements dans l’énergie photovoltaïque. Au Havre, le développeur lance ainsi la réalisation d’une centrale solaire en toiture de la plateforme de 105 000 m2 qu’ila livrée au sein du Parc logistique du Pont de Normandie 2. Avec 18 000 panneaux permettant de recouvrir la quasi-totalité de la toiture disponible, l’équipement atteindra une puissance de production de 8,1 MWc, et produira l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de près de 1 800 foyers. Sa mise en exploitation est prévue pour le premier trimestre 2025.

« Objectif : un portefeuille de plus de 400 MW »

Via sa filiale Telamon Énergie, Telamon renforce son engagement dans la filière des énergies renouvelables. La centrale du Havre représente un investissement global de 8,5 millions d’euros. Le projet a remporté la cinquième tranche d’Appel d’Offres “Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2.5″ initiée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Un contrat de 20 ans sera signé pour le rachat de l’énergie produite.« Au-delà des réalisations immobilières de notre groupe, nous entendons aussi proposer aux propriétaires de fonciers ou de bâtiments de libérer le potentiel énergétique de leurs actifs. Cette démarche relève de la nécessaire transformation environnementale et sociale de l’immobilier et des territoires. Notre objectif ? Détenir un portefeuille de plus de 400 MW de centrales en exploitation et construction d’ici à 2030. » explique Christophe Bouthors, président de Telamon. Du projet à l’exploitation, en passant par l’obtention des autorisations, la structuration de la vente d’électricité et la construction des centrales, Telamon Énergie propose un accompagnement global.

77 investisseurs pour 825 000€ collectés

Pour cette opération, Telamon a renouvelé une démarche menée avec succès pour un autre site : le recours au financement participatif. Accessible aux résidents fiscaux de Seine-Maritime, du Calvados, de l’Eure, de l’Oise et de la Somme (départements d’implantation et voisins de celui de la future centrale), ce dispositif a permis aux populations locales de s’associer au projet et de bénéficier d’un taux d’intérêt à rendement capitalisé estimé à 6,25 %. L’offre a séduit 77 investisseurs et contribue à hauteur de 825 000 € au financement de la centrale. Située sur les communes d’Oudalle et de Sandouville, la plateforme bénéficie d’une localisation privilégiée dans le périmètre direct du premier port de marchandises français, HAROPA PORT, et à proximité immédiate du pôle multimodal. L’installation de 36 000 m2 de panneaux solaires en toiture du bâtiment, une démarche désormais récurrente pour Telamon, confère un véritable atout à ce site de 21,5 hectares. Il offre un usage vertueux à des espaces généralement délaissés. Qu’il s’agisse de plateformes logistiques, de parcs d’activités ou d’ombrières de parking, Telamon estime que l’industrie immobilière a un rôle à jouer dans le renforcement du mix énergétique.