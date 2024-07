Avec l’expertise de Naldeo, Omexon C&S s’impose au cœur de la transition énergétique durable avec des solutions innovantes

Omexom C&S, une entreprise phare de VINCI Énergies, se distingue comme business unit spécialisée dans la conversion et le stockage d’énergie. Basée à Quimper et opérant à travers toute la France, cette entreprise a récemment étendu ses activités à l’international. Avec l’expertise de Naldeo, il a été possible de créer une solution intégrée tirant parti de prévisions météorologiques pour une gestion précise et proactive de la production d’énergie renouvelable.

L’intégration de la part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial est un enjeu majeur de la transition énergétique.

Une stratégie mixant les expertises hardware et software

“La gestion des centrales solaires et éoliennes s’appuie sur des “prévisions météorologiques” pour anticiper la production d’énergie, minute par minute. Cette prévision est assurée par Naldeo, spécialiste en gestion et management de flux d’énergie, qui annonce le potentiel productible au gestionnaire de réseau local, EDF SEI (Système Électrique Insulaire), rendant ainsi les centrales pilotables. Avec notre héritage d’électricien industriel, associé à nos connaissances fondamentales de l’électricité, nous construisons des systèmes fiables, robustes et pérennes dans le temps ; des caractéristiques essentielles pour la fiabilité des infrastructures. Cependant, la gestion logicielle de ces systèmes est un aspect fondamentalement différent, relevant davantage de l’informatique que de l’électricité traditionnelle. Avec leur profil plus “geek” et grâce à l’Energy Management Systems (EMS), les experts de Naldeo se chargent, via un algorithme intelligent intégrant des technologies telles que le machine learning, de transmettre les consignes à envoyer au contrôleur de la centrale électrique (Power Plant Controller, PPC), le cerveau de l’opération qui applique ces directives et coordonne l’ensemble du système,” déclare Thibault Fauquant.

Une solution largement éprouvée et personnalisable

Dans l’univers compétitif de la gestion énergétique, les acteurs capables d’offrir une solution à la fois pérenne et fiable sont rares. Pour les entreprises qui n’ont pas développé leur propre système en interne, les options se limitent souvent à des géants du secteur ou à des spécialistes comme Naldeo.“Cette assurance quant aux résultats, particulièrement dans des projets de grande envergure où la part financière dédiée au système de gestion de l’énergie (EMS) représente une fraction importante de l’investissement total, est un atout majeur. Naldeo a été parmi les premiers à proposer une solution de cette nature, s’établissant ainsi comme pionnier capable de garantir la performance des résultats, un facteur rassurant face aux risques financiers et opérationnels”, explique Thibault Fauquant.

Des améliorations notables en termes de productivité

“Nous avons appris à anticiper et à gérer les incidents sans impact majeur sur la production, comme la perte d’un ordinateur ou la déconnexion internet, en maintenant la capacité de générer un profil de production et de continuer à opérer. Au fil du temps, notre compréhension du comportement des centrales s’est affinée, grâce à l’expérience acquise tant sur le plan matériel que logiciel avec Naldeo. Nous avons fait évoluer nos systèmes pour qu’ils soient plus précis, plus fiables, et pour que les incidents ne se reproduisent pas,” précise Thibault Fauquant.