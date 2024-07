GreenYellow signe un partenariat historique avec le groupe Carrefour pour la solarisation des parkings de 350 sites en France

GreenYellow, spécialiste de la transition énergétique décentralisée et Carrefour, acteur international majeur du commerce alimentaire, ont signé un accord ambitieux visant à solariser les parkings de 350 hypermarchés et supermarchés du géant de la distribution en France d’ici 2027. Ce projet d’une ambition inédite, avec une capacité totale de plus de 350 MW, produira près de 450 GWh d’énergie propre et locale par an, devenant ainsi le plus grand programme de solaire décentralisé en Europe.

Le contrat entre GreenYellow et Carrefour, d’une durée de 20 ans, prévoit l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings de 90 hypermarchés et 260 supermarchés Carrefour en France, soit la solarisation de près de 180 000 places de parking. Ce projet couvrira des régions clés : Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une alliance stratégique pour la transition énergétique

GreenYellow apporte son expertise d’opérateur solaire fortement reconnu dans le secteur du retail, offrant un accompagnement complet depuis la conception jusqu’à l’installation et l’exploitation des centrales. Notre engagement inclut une garantie de performance tout au long du contrat, offrant ainsi à Carrefour un déploiement multisites efficace. Grâce à notre modèle de tiers-financement couvrant l’intégralité de l’investissement, Carrefour pourra accélérer sa trajectoire de décarbonation et bénéficier de cette transformation en modèle “as-a-Service”. Ce projet ambitieux positionne l’enseigne en tête de la solarisation de son patrimoine et de la décarbonation de ses actifs, répondant également à l’obligation de solarisation des parkings prévue par la loi d’accélération des énergies renouvelables. Il permettra également à Carrefour de réduire sa dépendance aux fluctuations des prix de l’électricité grâce à l’autoconsommation d’une partie de l’électricité produite. “Nous sommes extrêmement fiers du partenariat long-terme conclu avec Carrefour, un leader de la grande distribution en France et à l’international, pour un projet d’ampleur inédite. Je tiens à remercier Alexandre Bompard et ses équipes pour leur confiance, ainsi que notre actionnaire Ardian pour leur soutien. Ce projet emblématique renforce notre engagement envers la transition de grandes entreprises françaises et internationales vers leur indépendance énergétique et confirme notamment notre position de leader en autoconsommation solaire décentralisée.” déclare Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

« Contribuer à l’objectif de Carrefour d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2030 »

Ce partenariat souligne l’expertise de GreenYellow dans sa capacité à déployer des programmes clé-en-main, pour de grands acteurs multi-sites accueillant du public, avec une approche industrielle. La phase de développement va débuter courant juillet 2024, avec les premières mises en service prévues dès 2025. La moitié du programme sera achevée d’ici fin 2026. Une fois terminé, ce projet produira annuellement 450 GWh d’énergie propre, équivalent à la consommation électrique d’une ville de 200 000 habitants. “Ce programme confirme le rôle prépondérant de GreenYellow depuis des années dans la promotion de l’autoconsommation en France. A présent, nous entamons la phase opérationnelle avec le développement, la finalisation du référencement des partenaires techniques, ainsi que la constitution de l’écosystème global nous permettant son déploiement” indique Mathieu Cambet, Directeur Général Adjoint, en charge du solaire photovoltaïque chez GreenYellow France.

“Nous sommes ravis de collaborer avec Carrefour. Ce partenariat solaire accompagnera le groupe dans la réduction significative de leur facture énergétique grâce à l’autoconsommation, contribuant à l’objectif de Carrefour d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2030, et anticipant les exigences de la Loi ApER pour les parkings de plus de 1500 m². De plus, les ombrières photovoltaïques amélioreront l’expérience client en les protégeant des intempéries et du soleil. Ce déploiement d’envergure sur des sites occupés confirme notre stratégie gagnante en matière d’autoconsommation et illustre notre engagement pour un avenir plus vert et durable,” souligne Romain Butte, Directeur Général de GreenYellow France.