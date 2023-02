Telamon : premiÃ¨re opÃ©ration de financement participatif pour un projet dâ€™Ã©nergies renouvelables

Début décembre, Telamon, promoteur en immobilier d’entreprise et en résidentiel, investisseur et asset manager indépendant de référence, a initié une levée de fonds destinée à associer les habitants au financement d’une centrale photovoltaïque installée en toiture d’une de ses plus importantes plateformes logistiques, à Nanteuil-le-Haudouin, dans l’Oise. Telamon s’est appuyé sur Lendopolis, spécialiste des investissements dans les énergies renouvelables, pour piloter cette opération de financement participatif. Une première !

Dans le cadre de ses activités de production d’énergies renouvelables, Telamon a investi pour installer, en toiture de sa toute nouvelle plateforme de Nanteuil-le-Haudouin, l’une des plus importantes centrales photovoltaïques de France. 19 410 panneaux, soit 32 000 m² de panneaux photovoltaïques, équipent la toiture de ce bâtiment de 93 500 m². Cette centrale, qui représente un investissement global de plus de cinq millions d’euros, vient d’être mise en service, quelques jours après la livraison du bâtiment.

Un ticket moyen à 4000 euros

Conformément aux dispositions de la CRE1, Telamon a proposé aux habitants de l’Oise et des départements limitrophes de s’associer à cet investissement sous la forme d’un crowd-equity, financement participatif en actions non cotées. Dans cette optique, NLH Énergie, filiale de Telamon qui investit dans la centrale, procédera à une augmentation de capital de 239 000€, soit 5 % du coût d’installation des 32 000 m² de panneaux. Piloté par Lendopolis, filiale de la Banque Postale spécialisée dans le financement participatif, ce montage participe au financement de l’installation de la centrale et à sa mise en service. L’ensemble de l’investissement complémentaire relève de Telamon. En moins d’un mois, une soixantaine d’investisseurs se sont manifestés pour co-investir dans ce projet. En analysant l’origine des potentiels co-investisseurs, on remarque qu’ils résident principalement en Seine-et-Marne, donc à proximité de la future plateforme (près de 50 % des intentions exprimées sur le plan financier, le tiers en termes de personnes). Concernant les engagements, le ticket moyen enregistré s’élève à 4 000 €. « Cette opération a permis aux habitants concernés de s’investir en faveur de la création d’une infrastructure vouée aux énergies renouvelables dont la production sera redistribuée dans le réseau local. Pour les investisseurs privés, ce véhicule a offert l’opportunité d’acquérir un placement à rendement capitalisé à partir de 20€. » explique Christophe Bouthors, président de Telamon.

180 tonnes de CO2 évitées

D’une puissance de 6 MWc, la production de cette centrale devrait annuellement s’élever à près de 6 GWh d’électricité et permettre d’économiser l’équivalent d’un rejet de 180 tonnes de CO2. « Pour Telamon, la production d’énergies renouvelables est un volet majeur de notre stratégie de développement avec, comme objectif, une capacité annuelle de production de 50 MWc d’ici cinq ans rien que sur les toitures de nos futurs bâtiments. Nous sommes fiers d’avoir proposé un projet collectif et fédérateur aux riverains du site. L’enthousiasme dont ils ont fait preuve en participant à ce financement montre bien leur appétence pour investir dans la transition énergétique. » ajoute Christophe Bouthors. Tout juste livrée, la plateforme logistique de Nanteuil-le-Haudouin est une opération réalisée pour le compte de DEKA Immobilien. À proximité du pôle aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle, elle accueille le Groupe SeD, qui l’a louée dans son intégralité.