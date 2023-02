SOLGES ENERGY lÃ¨ve 1,5 million dâ€™euros en collaboration avec ENERFIP

En tant que producteur indépendant d’énergies renouvelables, SOLGES ENERGYa proposé un financement participatif pour le développement de 10 projets photovoltaïques. La collecte de ce financement participatif qui s’est tenue le 2 février 2023 via la plateforme ENERFIP avait pour objectif de réunir sous forme d’obligations convertibles 1.500.000 €. Et ce fut chose faite en un temps record !

1 heure et 23 minutes ! Tel est le temps qui a suffi à SOLGES ENERGY via la plateforme énergie pour atteindre le montant attendu, de 1,5 million d’euros de financement participatif pour 10 projets photovoltaïque. Une opération qui a séduit un total de 804 investisseurs !

Un énorme succès qui traduit l’engouement pour la transition énergétique

Ce financement concerne un total de 10 projets solaires, pour une puissance totale installée de 98 MWc. Détenus totalement par SOLGES ENERGY, ces projets sont situés dans les départements de l’Ardèche (07), des Bouches-du-Rhône (13), de la Drôme (26), de l’Indre (36), du Lot (46), de l’Oise (60), et du Vaucluse (84). La levée de fonds va permettre de financer les coûts de développement et de pré-construction de ce portefeuille de projets solaires. Fondée par des professionnels et des experts des énergies renouvelables et de leur financement, la plateforme ENERFIP offre la possibilité de s’engager dans un circuit court de l’épargne et des énergies renouvelables. Bon pour soi, bon pour son territoire et pour la planète, investir dans les énergies renouvelables est un cercle vertueux.

Un taux d’intérêt de 7% par an

Encourager les énergies renouvelables en investissant chez SOLGES ENERGY, c’est participer à la transmission d’un monde meilleur aux générations futures, tout en faisant fructifier ses économies. Les investisseurs qui ont placé une partie de leur épargne chez SOLGES ENERGY pendant 4 ans bénéficieront d’un taux d’intérêt de 7% par an. Ils contribuent ainsi concrètement à la transition énergétique, tout en sachant exactement ce qui est fait de leur argent. « Nous souhaitons remercier l’ensemble des investisseurs pour leur contribution au succès de ce financement important pour SOLGES ENERGY, ainsi que les équipes d’ENERFIP pour leur accompagnement qui a permis la réussite de la collecte. Nous sommes ravis de la participation de nombreux investisseurs particuliers et reconnaissants de leur soutien car les principes du financement participatif sont en adéquation avec les valeurs de SOLGES ENERGY : projets porteurs de sens, partage de valeur entre les citoyens et les entreprises, proximité des entreprises avec les territoires d’implantation des projets, transparence des investissements. Cette levée de fonds conforte notre stratégie de rester un acteur indépendant et participe à la réalisation de notre plan de croissance : consolidation du portefeuille de projets en développement, construction des premiers projets et accélération des recrutements. » précise Armén SEDEFIAN, co-fondateur de SOLGES ENERGY.

Encadré

A propos de SOLGES ENERGY

Fondée en 2017, SOLGES ENERGY se positionne comme un acteur indépendant de la transition énergétique et ambitionne d’atteindre 100 MW de capacité installée ou en construction d’ici 2025 et 1 GW en 2030. En forte croissance, SOLGES ENERGY poursuit depuis plusieurs mois une campagne nationale de recrutements pour soutenir son développement dans les territoires. D’ici fin 2024, SOLGES ENERGY comptera une trentaine de collaborateurs, répartis entre Paris, Valence, Nice, Bordeaux.