VALOREM : les renouvelables comme un levier pertinent de retour Ã  lâ€™emploi

Le sénateur de l’Aude, Sébastien Pla était ces derniers jours en visite à la centrale photovoltaïque d’Alzonne. Il est venu se rendre compte sur le terrain des actions concrètes menées par le développeur VALOREM pour le retour à l’emploi des plus précaires en temps de crise. Zoom sur le premier dispositif en France de clauses d’insertion sur des chantiers de parcs photovoltaïques. Un concept signé VALOREM !

« Nous sommes convaincus que la transition énergétique doit se faire pour et avec les populations locales. Ce dispositif que nous mettons en place depuis 2017, a été une très belle réussite pour l’insertion et le retour à l’emploi en Occitanie. Nous sommes donc très confiants à l’idée de renouveler l’opération sur les chantiers de Limoux et de Cuxac. Les clauses d’insertion s’inscrivent naturellement dans les “gènes” du groupe Valorem pour traduire notre attachement au développement local. Pour nous, c’est un engagement qui prend tout son sens en cette période particulièrement difficile sur le plan économique. » confie Jean-Yves Grandidier, président de VALOREM.

Agir pour l’insertion professionnelle en temps de crise

Comme le confirme Jean-Yves Grandidier, les clauses d’insertion s’inscrivent dans l’ADN de VALOREM dont la construction du siège social en Gironde a permis la réalisation de 5215 heures d’insertion, soit l’emploi de 35 personnes.

Sur tous ses chantiers de parcs photovoltaïques, le Groupe VALOREM donne la possibilité à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver le chemin du travail, tout en contribuant à soutenir l’économie locale. Initiée en 2017 cette clause a été généralisée à tous chantiers du Groupe sur le territoire national, en partenariat avec les facilitateurs du réseau Alliance Villes-Emploi.

Le principe de ce dispositif est assez simple. 7% minimum des heures de travail d’un chantier sont réservées à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de moins de 26 ans, allocataires de minimas sociaux, personnes reconnues Travailleurs Handicapés. A ce jour, cet engagement est largement dépassé puisque VALOREM atteint 15 % d’heures d’insertion sur ses chantiers en France.

Les chiffres de l’insertion dans l’Aude

Le parc photovoltaïque d’Alzonne, dont la construction s’est terminée en 2019 a permis 1 501 heures d’insertion et l’embauche de 8 personnes éloignées de l’emploi (contre 785 heures prévues initialement). Dispositif conventionné avec Carcassonne Agglomération. Et les perspectives 2024 de VALOREM, toujours dans l’Aude, demeurent enthousiasmantes à destination des demandeurs d’emploi en situation de précarité. Pour les deux projets de Limoux (solaire) et Cuxac (éolien) qui sont sur le point de démarrer, le groupe VALOREM en cours de conventionnement prévoit 600 heures au total sur ces 2 chantiers, concrétisées par 6 à 8 embauches potentielles. A noter qu’en Occitanie, ce dispositif a permis l’embauche de 41 personnes éloignées de l’emploi depuis sa mise en œuvre en 2017.

« Des retombées locales directes et indirectes qui renforcent le tissu d’activité et d’emploi »

Pour le Sénateur Sébastien Pla, qui vient d’être nommé Vice-Président d’une mission parlementaire sénatoriale dédiée au développement d’une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert : « Il est important de mettre en lumière les territoires, comme Carcassonne Agglomération qui cherchent à développer une ressource locale, renouvelable et génératrice d’emplois. Les gisements d’énergies renouvelables doivent permettre aux territoires d’organiser leur autonomie énergétique dans l’intérêt de leurs habitants. Ces projets participent à l’émergence d’un modèle de gestion du déploiement des énergies renouvelables démocratique et décentralisé. Je parie sur la relocalisation de l’énergie comme de l’ensemble de notre alimentation et de nos industries c’est pourquoi je soutiens les filières d’énergies renouvelables « made in France » avec clause d’insertion car ces projets ont des retombées locales directes et indirectes qui renforcent le tissu d’activité et d’emploi. Ces initiatives collectives qui essaiment localement sont à promouvoir si nous souhaitons, demain, faire de l’énergie, notre avenir et notre force. En matière de mix énergétique, le département de l’Aude peut avoir un temps d’avance, et les territoires ont des solutions, écoutons-les ! » Et Régis Banquet, maire d’Alzonne et président de Carcassonne Agglo de conclure : ” Tous ces projets d’énergies renouvelables participent aussi à l’attractivité de notre territoire en remplissant les bons de commande des entreprises et en créant de l’emploi. Valorem apporte un plus en s’engageant aussi dans l’insertion professionnelle : des projets porteurs de sens et nécessaire pour demain ! ”

Encadré

Chiffres clés VALOREM pour la France entière

Depuis 2017, 143 contrats de travail ont été signés, dont 10 en 2022 sur le chantier solaire Laffite-Vigordane (Haute-Garonne) de ce qui représente 1474 heures de travail.