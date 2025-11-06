Telamon clÃ´ture en seulement 36 heures le financement dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que

Dans le cadre de ses activitÃ©s de producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables, lâ€™investisseur-dÃ©veloppeur Telamon a finalisÃ© en un temps record le financement de la centrale photovoltaÃ¯que prÃ©vue sur la messagerie GEODIS de Brie-Comte-Robert. Cette opportunitÃ© dâ€™investissement a sÃ©duit des dizaines dâ€™investisseurs, qui ont souscrit Ã lâ€™intÃ©gralitÃ© des obligations Ã©mises.

Â« Nous sommes fiers de ce succÃ¨s et sensibles Ã lâ€™adhÃ©sion des investisseurs particuliers qui sâ€™est concrÃ©tisÃ© en moins de 3 jours. Ceux-ci voient dans le financement collectif des centrales photovoltaÃ¯ques lâ€™opportunitÃ© de participer aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique via un placement lisible et responsable. Cet engouement dÃ©montre lâ€™appÃ©tence des Ã©pargnants pour les Ã©quipements qui renforcent le mix Ã©nergÃ©tique Â» se rÃ©jouit GrÃ©goire Destenay, directeur Ã‰nergies renouvelables de Telamon.

Â«Â Concilier le sens et la performanceÂ Â»

Telamon a proposÃ© aux habitants de Seine-et-Marne et des 8 dÃ©partements voisins de souscrire Ã des obligations afin de contribuer au financement Ã hauteur de 10 % et Ã la mise en service de la centrale, qui reprÃ©sente un investissement global de 1,6 million dâ€™euros. Telamon Ã‰nergie a procÃ©dÃ© Ã une Ã©mission dâ€™obligations simples Ã un taux dâ€™intÃ©rÃªt de 6,5 % et confiÃ© le pilotage ainsi que la mise en Å“uvre de ce financement Ã Lendopolis, filiale du Groupe 123 IM, prÃ©sidÃ© par Xavier Anthonioz. Â« Accompagner Telamon dans cette opÃ©ration rÃ©pondait parfaitement Ã nos valeurs : un projet portÃ© par un acteur reconnu, laurÃ©at de l’appel d’offres national pour le solaire et s’inscrivant dans une logique territoriale forte. Depuis plus de 10 ans, notre plateforme Lendopolis dÃ©mocratise l’investissement dans la transition Ã©nergÃ©tique et permet aux investisseurs privÃ©s de dÃ©carboner leurs placements. Avec Telamon, nous prouvons une nouvelle fois qu’il est possible de concilier le sens et la performance Â» appuie Xavier Anthonioz, prÃ©sident du Groupe 123 IM.

1,5 MWc de puissance

LivrÃ©e par Telamon dÃ©but 2025, la plateforme de messagerie de la zone dâ€™activitÃ©s des Hauts-des-PrÃ©s Ã Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) couvre une surface de 23 300 mÂ². Ce bÃ¢timent de qualitÃ© est certifiÃ© BREEAM Very Good et labellisÃ© BiodiverCity Excellent sur le plan environnemental. DÃ¨s le lancement du projet, la programmation prÃ©voyait lâ€™implantation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en toiture, comme il est dÃ©sormais dâ€™usage chez le dÃ©veloppeur.

Actuellement en cours de rÃ©alisation, en vue dâ€™une livraison en mars 2026, cette centrale de 7 500 mÂ² sera composÃ©e de 3 350 panneaux solaires. Avec une capacitÃ© installÃ©e de 1,5 MWc, elle produira prÃ¨s de 1 650 MWh par an, reprÃ©sentant lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle dâ€™Ã©lectricitÃ© de prÃ¨s de 350 foyers. Le projet a remportÃ©, fin 2024, lâ€™appel dâ€™offre Â« Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie 2 Â» initiÃ© par la Commission de RÃ©gulation de lâ€™Ã‰nergie (CRE).

La centrale restera dÃ©tenue par Telamon Ã‰nergie

En toiture de la plateforme, la centrale restera dÃ©tenue par Telamon Ã‰nergie, locataire de lâ€™emplacement auprÃ¨s de GEODIS, qui a acquis la plateforme en septembre dernier, peu aprÃ¨s sa livraison. Un contrat de 20 ans a Ã©tÃ© signÃ© pour le rachat de lâ€™Ã©nergie produite, permettant Ã Telamon Ã‰nergie de renforcer ses parts de marchÃ© au sein de la filiÃ¨re des Ã©nergies renouvelables. La filiale Ã©nergie de Telamon dÃ©veloppe Ã la fois des projets solaires sur le parc immobilier du groupe (installations photovoltaÃ¯ques en toitures sur entrepÃ´t et parc dâ€™activitÃ©, ombriÃ¨res de parking, dÃ©laissÃ©s de terrain) mais Ã©galement sur lâ€™ensemble du territoire au travers son dÃ©veloppement propre auprÃ¨s des utilisateurs variÃ©s tels que les propriÃ©taires terriens, les fonciÃ¨res, les promoteurs, les industriels et les collectivitÃ©s locales. Acteur incontournable de lâ€™immobilier de demain et de la transition Ã©nergÃ©tique, lâ€™engagement de Telamon se retrouve Ã©galement dans sa gamme de fonds, proposÃ©s par des conseillers en gestion de patrimoine et destinÃ©s Ã des investisseurs particuliers et ou avertis, labellisÃ©e ISR (SC Nao Logistics, SCPI Telamon Borea) et en cours de labÃ©lisation pour son fonds professionnel Telamon Value Add 1.