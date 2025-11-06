Les gouvernements et leurs politiques ne sont pas Ã  la hauteur des ambitions climatiques

Les Ã©missions mondiales de gaz Ã effet de serreÂ atteignent un niveau record tandis que se creuse lâ€™Ã©cart entre lâ€™ambition des politiques climatiques et leur mise en Å“uvre. Nâ€™en est-il pas assez de regarder ailleursâ€¦

Â

La mise en Å“uvre des politiques climatiques par les pouvoirs publics ralentit, ce qui creuse lâ€™Ã©cart entre lâ€™action publique et les engagements dans le domaine du climat. Dâ€™aprÃ¨s le Cadre de mesure des actions et politiques climatiques (CMAPC) sur lequel se fonde Lâ€™Observateur de lâ€™action climatiqueÂ 2025, le nombre et la rigueur des mesures climatiques nâ€™ont augmentÃ© que deÂ 1Â % enÂ 2024, confirmant une perte de vitesse depuisÂ 2022.

Entre trajectoires et objectifs, les Ã©carts se creusent

Lâ€™Observateur de lâ€™action climatiqueÂ 2025 montre quâ€™enÂ 2023, les Ã©missions totales de gaz Ã effet de serreÂ (GES) deÂ 50Â pays membres et partenaires de lâ€™OCDE Ã©taient supÃ©rieures deÂ 8Â % (soit environ 2.5Â GtÂ Ã©q.Â COâ‚‚) au niveau requis pour rester sur une trajectoire compatible avec les contributions dÃ©terminÃ©es au niveau national (CDN) pour 2030. Cet Ã©cart se creuse encore lorsquâ€™on examine les trajectoires quâ€™il faudrait suivre pour atteindre les objectifs de neutralitÃ© carbone visÃ©s Ã long terme. Â«Â Lâ€™action climatique est clairement bÃ©nÃ©fique pour nos Ã©cosystÃ¨mes, nos sociÃ©tÃ©s et nos Ã©conomies, notamment parce quâ€™elle renforce notre rÃ©silience face aux risques climatiquesÂ Â», a dÃ©clarÃ© le SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™OCDE, Mathias Cormann. Â«Â Pour concrÃ©tiser ces bÃ©nÃ©fices, les pays devront redoubler dâ€™efforts en vue de tenir leurs engagements, et opter pour une panoplie de mesures ambitieuses appropriÃ©e, correspondant Ã leur situation spÃ©cifique et Ã leurs objectifs climatiques.Â Â»

Les transports toujours autant Ã©metteursâ€¦

Lâ€™examen de la situation des diffÃ©rents secteurs met en Ã©vidence lâ€™ampleur de la tÃ¢che Ã accomplir. Le secteur de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© et de chaleur et celui des transports demeurent les principales sources dâ€™Ã©missions. Depuis 2015, les pays membres de lâ€™OCDE ont surtout rÃ©duit les Ã©missions imputables Ã la production dâ€™Ã©lectricitÃ© et Ã lâ€™industrie, tandis que celles des transports nâ€™ont pas diminuÃ©. Pour leur part, les pays partenaires ont vu leurs Ã©missions augmenter, en raison dâ€™une forte croissance Ã©conomique et dâ€™un recours persistant aux combustibles fossiles. Alors que 114Â pays et lâ€™Union europÃ©enneÂ (UE) ont adoptÃ© un objectif de neutralitÃ© carbone, seuls 30Â pays et lâ€™UE, responsables collectivement de 17.7Â % des Ã©missions mondiales, lâ€™ont inscrit dans leur lÃ©gislation. En lâ€™absence de cadres juridiques plus solides, dâ€™une mise en Å“uvre accÃ©lÃ©rÃ©e et dâ€™une plus grande cohÃ©rence des politiques publiques, les engagements pris Ã ce jour ne permettront pas dâ€™atteindre les objectifs de tempÃ©rature Ã©noncÃ©s dans lâ€™Accord de Paris. Pour que lâ€™Ã©volution des Ã©missions mondiales soit compatible avec les objectifs de limitation du rÃ©chauffement de lâ€™Accord de Paris, il faudrait que leur baisse entre 2023 etÂ 2035 soit comprise entre 39Â % et 63Â %.