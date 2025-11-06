Alantra Solar obtient un financement de 400 Mâ‚¬ pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de N-Sun Energy en Italie

N-Sun Energy, l’un des acteurs de lâ€™Ã©nergie solaire Ã la croissance la plus rapide en Europe, crÃ©Ã©e par Alantra Solar, a signÃ© un accord de financement vert de 355 millions d’euros avec Intesa Sanpaolo, par l’intermÃ©diaire de sa filiale italienne N-Sun Energy Advisors Italy 2 S.r.l. ParallÃ¨lement, elle a obtenu une facilitÃ© de financement d’entreprise de 50 millions d’euros auprÃ¨s de Bankinter, garanti par CESCE. Cette facilitÃ© fournira les ressources nÃ©cessaires pour mener Ã bien le programme d’investissement de N-Sun Energy et renforcer la structure financiÃ¨re de la plateforme.

Les fonds apportÃ©s par Intesa Sanpaolo (division IMI CIB) financeront le dÃ©veloppement et la construction d’un portefeuille de cinq centrales photovoltaÃ¯ques et agrivoltaÃ¯ques en Italie, d’une capacitÃ© combinÃ©e d’environ 275 MWc. Le portefeuille comprend des projets stratÃ©giquement situÃ©s dans le Latium (Ischia di Castro), les Pouilles (Lecce et Minervino Murge) et en Sicile (Catane I et II). Une fois opÃ©rationnelles, ces centrales contribueront de maniÃ¨re significative Ã la capacitÃ© de production d’Ã©nergie renouvelable en Italie, le dÃ©marrage de leur exploitation commerciale Ã©tant prÃ©vu d’ici la fin 2027.

StructurÃ© sous la forme d’un financement de projet de sociÃ©tÃ© de portefeuille, le montage financier comprend des facilitÃ©s de crÃ©dit Ã long terme, une facilitÃ© de TVA, une ligne de rÃ©serve pour le service de la dette et des garanties liÃ©es aux contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© (PPA) et au dÃ©mantÃ¨lement. Intesa Sanpaolo a agi en tant que chef de file mandatÃ©, souscripteur, teneur de livre, coordinateur mondial, banque mandataire et coordinateur du prÃªt vert, renforÃ§ant ainsi son engagement Ã soutenir des projets alignÃ©s sur les principes des prÃªts verts.

En outre, cette solution de financement sur-mesure Ã©laborÃ©e par les Ã©quipes d’investissement et corporate finance de Bankinter soutiendra davantage Alantra Solar dans le dÃ©veloppement de ses actifs en Italie.

L’opÃ©ration reflÃ¨te l’engagement continu de Bankinter en faveur du dÃ©veloppement durable et son expertise dans la conception de solutions de financement qui rÃ©pondent aux besoins spÃ©cifiques de chaque entreprise. Â« Ce financement souligne la force du partenariat entre Alantra et Solarig dans la promotion de l’une des plateformes d’Ã©nergie solaire les plus ambitieuses d’Europe. Il marque une nouvelle Ã©tape importante dans la livraison du portefeuille de 1,8 GW de N-Sun Energy et confirme le fort engagement des principaux investisseurs envers notre stratÃ©gie. Nous restons dÃ©terminÃ©s Ã dÃ©velopper des projets d’Ã©nergie renouvelable qui allient envergure, durabilitÃ© et crÃ©ation de valeur Ã long terme pour nos investisseurs et les communautÃ©s dans lesquelles nous opÃ©rons Â» prÃ©cise Javier Mellado, associÃ© gÃ©rant d’Alantra Solar.

N-Sun Energy Ã la conquÃªte de lâ€™Europe du Sud

Dans le cadre plus large de la crÃ©ation dâ€™une plateforme solaire de 1,8 GW de N-Sun Energy en Europe du Sud, ce financement marque une nouvelle Ã©tape dans son plan dâ€™action pour devenir l’un des principaux acteurs de l’Ã©nergie solaire de la rÃ©gion. Il fait suite Ã lâ€™obtention de 213 millions d’euros pour la construction de sept centrales solaires dans le cadre du premier lot de 306 MWc en janvier dernier, situÃ©es Ã la fois en Espagne et en Italie. Le vÃ©hicule, gÃ©rÃ© par Alantra Solar, poursuit l’acquisition de centrales prÃªtes Ã construire dÃ©veloppÃ©es par Solarig, soutenue par les investisseurs clÃ© Reichmuth Infrastructure et Amundi Energy Transition. Ã€ ce jour, le vÃ©hicule a dÃ©jÃ acquis 597 MWc.