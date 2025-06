Tecsol prÃ©sent aux Assises europÃ©ennes de la transition Ã©nergÃ©tique du 24 au 26 juin 2025 Ã  Strasbourg

Tecsol, bureau d’ingénierie solaire indépendant, accompagne depuis de nombreuses années la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) dans la solarisation de son patrimoine bâti. Le projet global concerne une puissance d’environ 10 MWc répartie sur 115 sites, essentiellement des collèges. A ce titre, Tecsol tiendra une conférence ce mardi 24 juin de 10h à 11h sur le thème : « Solution Autoconsommation collective – Développer les circuits courts d’électricité solaire : mode d’emploi !

Au cours de cete conférence, il sera expliqué le principe de l’autoconsommation collective dans un périmètre de 2 à 20 km de diamètre selon la densité des communes, complétée par un mécanisme de contrat d’achat d’énergie renouvelable. Les intervenants partageront les bonnes pratiques issues de cette expérience. L’objectif est d’outiller les acteurs qui, comme la CEA, poursuivent un projet de production et de partage d’électricité renouvelable dans le but de maîtriser leur facture d’électricité et de participer à la transition énergétique.

La 26ème édition des Assises européennes de la transition énergétique sera l’occasion de réaliser un tour d’horizon de l’énergie renouvelable locale dans le Grand-Est au travers de projets pour favoriser la réappropriation collective des enjeux énergétiques et créer de la richesse sur les territoires. L’énergie un bien commun !