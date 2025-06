GreenYellow renforce son partenariat avec bioMérieux en lançant un 4ième projet solaire 100% autoconsommé en France

GreenYellow vient de signer un nouveau contrat PPA de solarisation avec bioMérieux, acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro, sur son site industriel de Saint-Vulbas (Ain). Ce projet porte à quatre le nombre d’installations photovoltaïques en autoconsommation qui seront développées dans le cadre de ce partenariat lancé en 2023.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans la volonté de bioMérieux de développer l’usage des énergies renouvelables et de réduire l’impact environnemental de ses activités, en s’appuyant sur l’expertise de GreenYellow pour développer une production d’énergie locale, durable et compétitive. Il illustre également une relation de confiance croissante, renforcée par la collaboration continue sur plusieurs projets, situés en Bretagne et dans la région lyonnaise.

Un nouveau projet pour 2026

Le site de Saint-Vulbas (Ain), dont le contrat a été signé en février 2025, accueillera une centrale photovoltaïque en ombrière de parking en autoconsommation de 623 kWc dès le premier trimestre 2026. Le projet entre désormais en phase de développement, avec une production attendue de 768 MWh par an. Ces projets sont réalisés dans le cadre de contrats de type PPA (Power Purchase Agreement) d’une durée de 20 ans, permettant à bioMérieux de consommer directement l’électricité produite sur site. Cette approche soutient à la fois les objectifs de développement durable de l’entreprise et sa résilience énergétique face aux fluctuations du marché. Des discussions sont également en cours concernant l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

“Chez bioMérieux, nous nous engageons à réduire l’impact environnemental de nos sites industriels. La consommation énergétique est un enjeu clef par des actions de sobriété et d’efficacité, nous nous devons d’assurer une gestion responsable de nos ressources avant de décarboner. Ce partenariat avec GreenYellow est un levier concret de notre stratégie bas carbone, et nous sommes fiers de voir ces projets solaires se concrétiser sur plusieurs de nos implantations françaises”, déclare Alain Giovinazzo, VP Manufacturing Operations Europe chez bioMérieux.

Des projets en cours de déploiement pour une production d’énergie verte sur site dès 2025

Le site de Craponne (Rhône) accueille ce mois-ci une installation en ombrières solaires de 1,1 MWc. Sa production annuelle estimée est de 1,2 GWh, permettant de couvrir ̴10% de ses besoins en énergie verte autoconsommée et une économie de 280 tonnes de CO₂ par an.

À Combourg (Ille-et-Vilaine), une installation photovoltaïque en toiture et en ombrières solaires de parking de 572 kWc est actuellement en construction. Elle produira environ 580 MWh par an, permettant à bioMérieux de couvrir ̴18% de ses besoins en énergie verte autoconsommée. La mise en service est prévue pour l’été 2025. Cette installation permettra d’éviter l’émission de 133 tonnes de CO₂ par an.

À Marcy-l’Étoile (Rhône), une ombrière solaire de parking d’une puissance de 1 MWc est également en cours de réalisation. En plus de produire 1,2 GWh par an d’énergie autoconsommée, qui permettra de couvrir ̴8% de ses besoins, cette installation intègre un dispositif spécifique pour la gestion des eaux pluviales. Sa mise en service est prévue pour septembre 2025. Elle permettra d’éviter l’émission de 271 tonnes de CO₂ par an.

« Un partenaire engagé »

« Un partenaire engagé »

"Nous sommes heureux de renouveler notre collaboration avec bioMérieux, un partenaire engagé, avec qui nous partageons une vision commune de la transition énergétique. Ce quatrième projet témoigne de la solidité de notre relation et de notre capacité à relever ensemble des défis techniques et environnementaux. L'exploration de nouvelles solutions, comme le stockage d'énergie couplée à l'autoconsommation, s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement de GreenYellow", ajoute Mathieu Cambet, Directeur Général Adjoint chez GreenYellow.