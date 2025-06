Enphase Energy lance la solution IQ Energy Management en France

La solution IQ Energy Management associe l’intelligence artificielle à la gamme de produits IQ Energy Router pour superviser le solaire résidentiel, les batteries, les chargeurs de véhicules électriques, les pompes à chaleur et les chauffe-eaux électriques.

Enphase Energy, spécialiste international des micro-onduleurs, lance l’IQ® Energy Management. Celui-ci s’intègre aux systèmes solaires et de batteries Enphase en France pour permettre une gestion intelligente des tarifs variables de l’électricité, de bornes de charge de véhicules électriques (VE) tiers, de pompes à chaleur et de chauffe-eaux électriques. Les propriétaires peuvent maximiser leur autoconsommation grâce à la gestion par intelligence artificielle (IA) des principaux appareils énergétiques de la maison, et ainsi économiser de l’argent, le tout contrôlé à partir de l’application Enphase®.

Maximiser l’énergie solaire

En France, l’électrification est en plein essor, avec des déploiements de VE en hausse de 400 % depuis 2020 et un objectif de fabrication d’un million de nouvelles pompes à chaleur d’ici 2027. Des données récentes montrent également qu’environ 40 % de tous les foyers en France – 15 millions de foyers – utilisent des chauffe-eaux électriques, qui peuvent représenter jusqu’à 20 % de la consommation énergétique d’un foyer. La solution IQ® Energy Management se compose de la suite de produits IQ® Energy Router™, qui bénéficie d’une garantie de 5 ans en France et est compatible avec les principaux chargeurs de véhicules électriques, pompes à chaleur et chauffe-eau électriques. « L’IQ® Energy Management d’Enphase est une solution intelligente qui permet de gérer plus efficacement les principaux appareils domestiques », souligne Ludovic Vallée, directeur général de Sun7, un installateur de produits Enphase en France. « Elle aide nos clients à maximiser leur utilisation de l’énergie solaire en gérant intelligemment les chargeurs de VE, les pompes à chaleur et les chauffe-eau, ce qui permet aux utilisateurs de réduire leurs coûts énergétiques et de renforcer leur indépendance énergétique. » « En France, de plus en plus de propriétaires se tournent vers des solutions énergétiques intelligentes et sont à la recherche de flexibilité et d’économies », ajoute Kevin Arteaga, directeur de SAS Les Panneaux Solaires, un installateur de produits Enphase en France. « IQ® Energy Management avec IQ® Energy Router sont les meilleurs outils pour mieux gérer l’électricité, les aidant ainsi à tirer le meilleur parti de leurs systèmes d’énergie solaire ».

« Une avancée majeure pour le solaire en France »

« Il s’agit d’une avancée majeure pour le solaire résidentiel en France », confie Alexandre Sibut, cogérant d’Activ’Environnement 38, installateur de niveau Platine des produits Enphase en France. « Avec un potentiel d’économies annuelles significatives sur les factures d’électricité, IQ® Energy Management aide nos clients à améliorer leur autoconsommation. » « Nous œuvrons en faveur d’une énergie plus intelligente et plus flexible, au quotidien. Nous sommes donc fiers d’offrir aux propriétaires français une solution plus puissante qui optimise leur énergie solaire », précise Sabbas Daniel, vice-président senior des ventes chez Enphase Energy. « IQ® Energy Management permet d’optimiser la consommation d’électricité des principaux appareils à l’aide de l’application Enphase® App, ce qui favorise les économies, l’autoconsommation et la résilience énergétique, le tout à partir d’un seul système intelligent. »