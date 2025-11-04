Tecsol en force pour la premiÃ¨re Ã©dition salon Solar & Storage

Pour cette premiÃ¨re Ã©dition du salon Solar & Storage, le bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol occupe lâ€™espace et partage son expertise de la technologie hybride solaire/stockage. Sur lâ€™espace Tecsol, il sera possible de retrouver les ingÃ©nieurs du BE mais aussi le dernier numÃ©ro du magazine Plein Soleil et la publication de Tecsol pour disposer des clÃ©s techniques et Ã©conomiques sur le couplage stockage et PV.

Mercredi 5 novembre Ã 12h40, une table ronde dÃ©diÃ©e au Â«Â dÃ©veloppement du duo Ã©nergie solaire et stockage dâ€™Ã©nergie en FranceÂ Â», sera animÃ©e par Alexandra Pocholle Batlle, secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale du bureau dâ€™Ã©tudes Tecsol. Il y sera question des actualitÃ©s du secteur et du dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle Ã venir de lâ€™hybridation solaire/stockage entre cadres rÃ©glementaires, ambitions nationales et rÃ©alitÃ©s du terrain. Cette table ronde permettra dâ€™identifier les opportunitÃ©s de dÃ©veloppement pour les acteurs publics, privÃ©s et industriels dans un contexte de transition Ã©nergÃ©tique mais aussi dâ€™anticiper les dÃ©fis techniques, Ã©conomiques et dâ€™intÃ©gration rÃ©seau pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de solutions combinÃ©es solaire + stockage.

Autour dâ€™un casting de choix pour cette table rondeÂ : Sylvie Perrin, PrÃ©sidente de La Plateforme Verte, Vianney de l’Estang, PrÃ©sident de Smart Energies et PrÃ©sident de la Commission Solaire du SER, Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement et dÃ©putÃ©e europÃ©enne, associÃ©e du cabinet Huglo Lepage Avocats, Marc-Antoine Eyl-Mazzega,Director – Center for Energy and Climate, Insitut FranÃ§ais des Relations Internationles et Michael Lippert, Director Innovation and Solutions for Energy, Saft.

A 15h40, Alexandra Pocholle Batlle prÃ©sentera un Keynote au thÃ¨me Ã©vocateurÂ : Â«Â Vers la gÃ©nÃ©ralisation des projets hybrides PV + stockage : enjeux, dÃ©fis et solutionsÂ Â». Elle donnera notamment les clÃ©s techniques et Ã©conomiques pour la valorisation des actifs photovoltaÃ¯ques Ã travers lâ€™exploration des bÃ©nÃ©fices techniques et Ã©conomiques des projets hybrides combinant photovoltaÃ¯que et stockage. Pour tout savoir sur les principaux freins (rÃ©glementation, rentabilitÃ©, intÃ©gration rÃ©seau) au dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle. Des technologies et prix aux marchÃ©s de flexibilitÃ© en passant par des Ã©tudes de cas ou les marchÃ©s de revenus, les stratÃ©gies concrÃ¨tes pour concevoir, financer et exploiter efficacement des systÃ¨mes hybrides performants se dÃ©voilent.

