Autoconsommation collective : Faradae produira 1,3 GWh/an Ã  lâ€™horizon 2030 sur la ZAC Ferney-GenÃ¨ve Innnovation

La SPL Terrinnov conduit des projets dâ€™amÃ©nagement exemplaires qui sâ€™inscrivent dans une dÃ©marche dâ€™innovation et de durabilitÃ©, notamment sur le plan Ã©nergÃ©tique. Sur la ZAC Ferney-GenÃ¨ve Innovation, lâ€™autoconsommation collective ornera le bouquetÂ ! LaurÃ©at de lâ€™AMI lancÃ© par la SPL Territoire dâ€™Innovation (Terrinnov), Faradae va investir et installer 20 gÃ©nÃ©rateurs solaires. En ACCÂ !Â Â

La ZAC Ferney-GenÃ¨ve Innovation dont la conduite a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã lâ€™amÃ©nageur Terrinnov, par Pays de Gex Agglo, ambitionne de dÃ©velopper environ 200Â 000 mÂ² de surfaces dâ€™Ã©quipements publics, de bureaux, de commerces, de locaux dâ€™activitÃ©s et ainsi que 2Â 500 logements. Faradae, spÃ©cialiste du tiers-investissement photovoltaÃ¯que a remportÃ© lâ€™AMI (Appel Ã Manifestation dâ€™intÃ©rÃªt) initiÃ© par Terrinnov. Il va investir et installer 20 centrales photovoltaÃ¯ques sur des toitures de ce projet dâ€™amÃ©nagement, soit 2850 mÂ² de panneaux. En remportant cet AMI, Faradae confirme son rÃ´le dâ€™investisseur et dâ€™expert dans lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique.

Un projet dâ€™envergure et au long cours

Dans le cadre de lâ€™AMI, Faradae sâ€™engage Ã amÃ©nager les 20 toitures du projet dâ€™amÃ©nagement de la ZAC Ferney-GenÃ¨ve Innovation, pour une durÃ©e de 30 ans et Ã Ã©quiper 30 % de leur surface de panneaux photovoltaÃ¯ques en autoconsommation collective ouverte aux autres acteurs du territoire. 100 % des installations sont financÃ©es en fonds propres par Faradae qui garantit le bon fonctionnement de lâ€™exploitation en lien avec les acteurs du territoire. Une premiÃ¨re centrale de 250 kWc verra le jour au cours du 1er trimestre 2026. Elle sera installÃ©e sur le parking en silo du bÃ¢timent Â«Â HotspotÂ Â» qui accueille un Fablab, un data center et les pompes Ã chaleur (PAC) du rÃ©seau de chaleur urbain. Les 19 autres installations seront dÃ©ployÃ©es entre 2026 et 2033 Ã raison de 3 Ã 4 par an et leur capacitÃ© de production est estimÃ©e Ã 1.3 GWh/an Ã lâ€™horizon 2030. Une telle puissance permet dâ€™alimenter en Ã©lectricitÃ© entre 13 000 et 21 000 mÂ² de bureaux et autres activitÃ©s tertiaires par an, selon la performance Ã©nergÃ©tique des bÃ¢timents approvisionnÃ©s.

Â«Â CrÃ©er un territoire d’excellence Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã l’intÃ©gration d’une boucle d’ACCÂ Â»

Dans le cadre de ZAC Ferney-GenÃ¨ve Innovation, les bÃ¢timents seront raccordÃ©s Ã un rÃ©seau de chaleur urbain alimentÃ© par la rÃ©cupÃ©ration de chaleur de lâ€™accÃ©lÃ©rateur de particules du CERN. La production dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que sera donc intÃ©grÃ©e Ã une boucle dâ€™autoconsommation collective (ACC) permettant Ã dâ€™autres acteurs du territoire, situÃ©s dans un rayon de 2 km, de bÃ©nÃ©ficier de cette Ã©nergie renouvelable. FormalisÃ©e dans un accord entre Faradae, producteur rÃ©fÃ©rent et futurs consommateurs, cette boucle sera accessible Ã toute entreprise ou collectivitÃ© qui souhaite devenir autonome en Ã©nergie, sÃ©curiser ses approvisionnements tout en consommant une Ã©nergie propre et locale.Â Faradae appelle tous les acteurs locaux Ã rejoindre cette boucle qui leur permettra de rÃ©pondre aux exigences de la transition Ã©nergÃ©tique et dâ€™allÃ©ger leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. Â«Â Nous sommes trÃ¨s heureux de ce partenariat nouÃ© avec la SPL Terrinnov et de la confiance quâ€™ils nous accordent pour porter ce projet ambitieux. Cette collaboration illustre l’ambition commune de crÃ©er un territoire d’excellence Ã©nergÃ©tique, oÃ¹ l’intÃ©gration d’une boucle d’ACC, financÃ©e par un tiers-investisseur, positionne Ferney-Voltaire comme une rÃ©fÃ©rence en matiÃ¨re d’innovation durable.Â Â» selon les dirigeants de Faradae. Â«Â Lâ€™implication de Faradae dans le domaine du photovoltaÃ¯que permettra de poursuivre la dÃ©carbonation du smart grid de la ZAC Ferney-GenÃ¨ve InnovationÂ Â» dÃ©clare Vincent Scattolin, PDG de la SPL Terrinnov.