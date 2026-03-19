Tecsol contribue Ã  la solarisation des casernes de pompiers de Strasbourg en ACC

Le Service dâ€™incendie et de secours (SIS) â€“ Bas-Rhin vient de finaliser la mise en place dâ€™une installation photovoltaÃ¯que en autoconsommation, sur son centre dâ€™intervention Ã Strasbourg (67). Â«Â Cette centrale de 238 kWc permet de faire Ã©conomiser 25% de leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ© et plus 70% de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est directement correctement consommÃ©e par le centreÂ Â» prÃ©cise Adrien Mougenot, ingÃ©nieur Ã Tecsol Alsace.

Dans une logique de circuits courts et dâ€™approvisionnement local, les modules photovoltaÃ¯ques utilisÃ©s proviennent de chez lâ€™industriel alsacien Voltec Solar. Pour un bilan carbone optimalÂ ! Les panneaux sont couplÃ©s Ã des onduleurs/optimiseurs SolarEdge. Les entreprises Enerios et SAED ont participÃ© Ã la rÃ©alisation des travaux ! Â«Â Nous sommes trÃ¨s fiers dâ€™accompagner les pompiers de Strasbourg depuis 2021. Il sâ€™agit lÃ de la troisiÃ¨me caserne Ã©quipÃ©e dâ€™une centrale solaire. Dans le courant de lâ€™Ã©tÃ©, cette installation sera intÃ©grÃ©e Ã une boucle patrimoniale dâ€™autoconsommation collective en lien avec la caserne de Strasbourg FinkwillerÂ Â» poursuit Adrien Mougenot.

Les SIS sont devenus des cibles de choix dans le cadre de projets dâ€™ACC. En effet, depuis le 2 mai 2025, si un Service dâ€™incendie et de secours (SIS) fait partie dâ€™une opÃ©ration dâ€™autoconsommation collective comme producteur ou consommateur, le pÃ©rimÃ¨tre gÃ©ographique concernÃ© par lâ€™opÃ©ration est Ã©tendu Ã 20 kilomÃ¨tres. Dans ce cas exceptionnel, toute demande de dÃ©rogation sâ€™avÃ¨re donc inutile, ce qui permet dâ€™accÃ©lÃ©rer le lancement des projets.