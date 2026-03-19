Evolution des couches minces PV pour doter les voitures de toits ouvrants solaires

Conduire une voiture propulsÃ©e par le soleil est une maniÃ¨re innovante et Ã©mergente d’apporter la durabilitÃ© aux transports et aux vÃ©hicules qui contribuent autrement de maniÃ¨re significative aux Ã©missions mondiales. Les voitures pourraient s’arrÃªter au moment nÃ©cessaire pour se recharger sous des auvents solaires, au lieu de dÃ©pendre des combustibles fossiles traditionnels et des coÃ»ts volatils de l’essence.

Le rapport d’IDTechEx, Â« MarchÃ© des produits photovoltaÃ¯ques flexibles 2025-2035Â : technologies, acteurs et tendancesÂ Â», couvre les derniÃ¨res Ã©volutions du marchÃ© des panneaux solaires flexibles, explorant la possibilitÃ© de leur application non seulement sur les toits de bÃ¢timents bien Ã©tablis, mais aussi sur les vÃ©hicules et les appareils Ã©lectroniques grand public Ã mesure qu’ils se miniaturisent de plus en plus. L’utilisation de films minces et de photovoltaÃ¯ques flexibles dans l’Ã©lectronique grand public en particulier pourrait supprimer le besoin de remplacement des batteries et le gaspillage matÃ©riel qui en dÃ©coule, et offrir Ã la place une nouvelle voie vers un approvisionnement Ã©nergÃ©tique durable.

Alors que l’Ã©nergie solaire domine avec certains des plus grands investissements annuels mondiaux ces derniÃ¨res annÃ©es, le secteur est sur le point de continuer Ã croÃ®tre avec une gamme de technologies Ã©mergentes, notamment les photovoltaÃ¯ques Ã couche mince. Parmi les types de films minces figurent les cellules solaires sensibilisÃ©es au colorant, les cellules solaires organiques, la pÃ©rovskite, le sÃ©lÃ©niture de cuivre-indium-gallium, et bien d’autres dÃ©crits dans le rapport d’IDTechEx.

www.idtechex.com/en/research-report/flexible-photovoltaics-market-2025-2035-technologies-players-and-trends/1081