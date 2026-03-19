En prÃ©curseur, Corsica Sole a basÃ© son dÃ©veloppement sur le solaire et le stockage

Dans un contexte de transformation des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques europÃ©ens, Corsica Sole, producteur franÃ§ais indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie solaire et acteur majeur du stockage en Europe, poursuit son dÃ©veloppement industriel reposant sur le dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que et des solutions de flexibilitÃ© rÃ©seau. Sa stratÃ©gie repose sur trois piliers : lâ€™optimisation de la production solaire dans les zones non-interconnectÃ©es, lâ€™industrialisation du stockage dâ€™Ã©nergie et lâ€™accÃ©lÃ©ration de son expansion europÃ©enne.

Corsica Sole exploite aujourdâ€™hui un portefeuille dâ€™environ 150 MWc de centrales solaires et 360 MWh de capacitÃ© de stockage. Son portefeuille de projets reprÃ©sente plus de 1 GW de solaire et 5 GWh de stockage Ã diffÃ©rents stades de dÃ©veloppement, dont prÃ¨s de 3 GWh seront dÃ©ployÃ©s dâ€™ici Ã deux ans.

Dans un secteur marquÃ© par des dynamiques contrastÃ©es, lâ€™entreprise confirme sa croissance rentable avec un chiffre dâ€™affaires 2025 de 35 M â‚¬ et un EBITDA groupe de 17,2 M â‚¬. Pour 2026, le chiffre dâ€™affaires attendu est de 90 M â‚¬, en forte progression, portÃ© principalement par lâ€™accÃ©lÃ©ration des projets de stockage dâ€™Ã©nergie en France et en Europe.

PhotovoltaÃ¯queÂ : une croissance soutenue dans les zones non-interconnectÃ©es, cÅ“ur de lâ€™expertise de Corsica Sole

Lâ€™annÃ©e 2025 en France a Ã©tÃ© marquÃ©e par de longs dÃ©bats autour de la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique pour 2030 (PPE3,) qui ont abouti Ã une ambition combinant relance du nuclÃ©aire et dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables (principalement photovoltaÃ¯que).Â Dans les territoires insulaires, le consensus reste fort autour du solaire, seule source dâ€™Ã©nergie capable dâ€™assurer Ã la fois souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et dÃ©carbonation rapide et compÃ©titive. SpÃ©cialiste historique de ces territoires, Corsica Sole poursuit en 2026 le dÃ©ploiement de projets photovoltaÃ¯ques en Corse avec environ 40 MW actuellement en construction.

Ce programme comprend cinq projets rÃ©partis entre Corse-du-Sud et Haute-Corse, avec une mise en service progressive est prÃ©vue entre fin 2026 et dÃ©but 2027, incluant des dispositifs de financement participatif ouverts aux rÃ©sidents locaux. Sur lâ€™Ã®le de la RÃ©union, les Ã©quipes poursuivent le dÃ©ploiement de projets photovoltaÃ¯ques en toiture Ã un rythme dâ€™environ 5 MWc. MalgrÃ© un contexte politique national chahutÃ©, Corsica Sole poursuit son activitÃ© en mÃ©tropole, notamment avec la mise en service en 2025 de centrales photovoltaÃ¯ques dans le Loiret et en Meurthe-et-Moselle.

Stockage dâ€™Ã©nergieÂ : de pionnier Ã leader europÃ©en

Le stockage dâ€™Ã©nergie constitue un enjeu stratÃ©gique pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique europÃ©enne et la rÃ©silience europÃ©enne des systÃ¨mes Ã©lectriques. Il permet dâ€™assurer lâ€™Ã©quilibre entre production et consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© dans un contexte de forte progression des Ã©nergies intermittentes. Les systÃ¨mes de batteries lithium-ion dÃ©ployÃ©s par Corsica Sole permettent de capter lâ€™Ã©lectricitÃ© lors des pÃ©riodes de forte production solaire afin de la restituer lors des pics de demande. Cette capacitÃ© Ã dÃ©corrÃ©ler production et consommation contribue Ã intÃ©grer massivement les Ã©nergies renouvelables tout en garantissant un approvisionnement constant et fiable. Au-delÃ de la simple restitution dâ€™Ã©nergie, ces infrastructures fournissent des services systÃ¨me essentiels au bon fonctionnement du rÃ©seau Ã©lectrique : rÃ©glage de frÃ©quence, gestion de la tension et participation Ã la levÃ©e des contraintes locales. Elles renforcent ainsi la stabilitÃ© et la sÃ©curitÃ© des rÃ©seaux, tant insulaires que continentaux, tout en rÃ©duisant le recours aux Ã©nergies fossiles et la dÃ©pendance aux importations dâ€™Ã©lectricitÃ©. Corsica Sole sâ€™est organisÃ©e pour passer du statut de pionnier Ã celui de leader europÃ©en portant Ã 3 GWh ses capacitÃ©s de stockage en Europe dans les 2 prochaines annÃ©es. En France, en 2026, Corsica Sole poursuivra son expertise insulaire en installant deux centrales de stockage en Martinique (25 MWh) et mettra en service sa premiÃ¨re centrale de stockage en France continentale (100 MWh). Celle-ci sera la premiÃ¨re dâ€™une longue sÃ©rie puisque Corsica Sole dispose dâ€™un portefeuille de projets de stockage sur le continent de plus de 1,5 GWh dont la construction sâ€™Ã©chelonnera entre 2026 et 2028.

Une double expertise en photovoltaÃ¯que et stockage dâ€™Ã©nergie gagnante

En Europe, lâ€™entreprise poursuivra son expansion avec la mise en service complÃ¨te de deux projets de stockage Ã grande Ã©chelle en Estonie : Hertz 1, inaugurÃ© en fÃ©vrier 2026 et Hertz 2, dont la mise en service est prÃ©vue en juin 2026, reprÃ©sentent une capacitÃ© totale de 200 MW / 400 MWh. Ces projets bÃ©nÃ©ficient dâ€™un financement dette long terme de 85,6 Mâ‚¬ mobilisant notamment la Banque EuropÃ©enne pour la Reconstruction et le DÃ©veloppement (EBRD), la Nordic Investment Bank (NIB) et Edmond de Rothschild Asset Management. En 2026, Corsica Sole lancera Ã©galement la construction de plusieurs centrales de stockage en Pologne (plus de 300 MWh) et poursuivra ses dÃ©veloppements en RÃ©publique TchÃ¨que. Â« Lâ€™Europe a aujourdâ€™hui besoin de solutions capables de rÃ©pondre aux enjeux de production dÃ©carbonÃ©e tout en contribuant Ã la stabilitÃ© des rÃ©seaux Ã©lectriques, pour faire face dâ€™une part Ã lâ€™Ã©mergence de nouveaux usages Ã©nergÃ©tiques, et dâ€™autre part pour assurer notre indÃ©pendance stratÃ©gique dans un contexte gÃ©opolitique instable. Avec sa double expertise en photovoltaÃ¯que et stockage dâ€™Ã©nergie, Corsica Sole va passer de pionnier Ã leader europÃ©en Â», explique Michael Coudyser, Directeur gÃ©nÃ©ral et co-fondateur de Corsica Sole.

EncadrÃ©

Structuration de lâ€™entreprise et dÃ©veloppement des talents

La croissance de lâ€™entreprise sâ€™accompagne dâ€™une politique de recrutement active. Ã€ fin 2025, lâ€™effectif de lâ€™entreprise atteignait environ 190 collaborateurs, avec une vingtaine de recrutements supplÃ©mentaires en CDI en 2026, principalement dans les domaines de lâ€™ingÃ©nierie, du dÃ©veloppement de projets, de la finance, de la construction et de lâ€™environnement. Corsica Sole a Ã©galement dÃ©cidÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer la modernisation de ses process et de ses outils mÃ©tiers en osant les repenser en profondeur Ã la lumiÃ¨re des nouveaux outils offerts par lâ€™IA. Fin 2025, Corsica Sole a donc accueilli Ã son Codir un Directeur de lâ€™IA et de la gestion des donnÃ©es afin de piloter cette politique de changement.

EncadrÃ©Â

Lâ€™hydrogÃ¨ne, une autre forme de stockage de lâ€™Ã©nergie

En complÃ©ment des batteries, adaptÃ©es aux besoins de flexibilitÃ© Ã court et moyen terme, lâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable offre une solution de stockage sur des horizons temporels plus longs. Produit Ã partir dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire excÃ©dentaire, il permet de transformer lâ€™Ã©nergie renouvelable en vecteur Ã©nergÃ©tique transportable et mobilisable Ã la demande pour diffÃ©rents usages, notamment la mobilitÃ© ou lâ€™alimentation Ã©nergÃ©tique dâ€™Ã©quipements spÃ©cifiques. Cette approche sâ€™inscrit notamment dans le cadre du projet Follelâ€™Hy en Haute-Corse, intÃ©grÃ© au programme Alchymiste, laurÃ©at du concours i-Nov de Bpifrance (vague 11). Exploitant les capacitÃ©s de la centrale solaire de Folelli, lâ€™infrastructure permet de produire un hydrogÃ¨ne 100% solaire, dÃ©carbonÃ© et local, puis de le stocker sous pression pour divers usages Ã©nergÃ©tiques sur lâ€™Ã®le. Lâ€™hydrogÃ¨ne produit alimentera le bateau du lycÃ©e maritime de Bastia, ainsi que des usages dâ€™alimentation Ã©nergÃ©tique temporaire pour certains Ã©quipements portuaires ou industriels. Ce dÃ©monstrateur illustre la complÃ©mentaritÃ© entre production solaire et solutions de stockage multi-technologiques, permettant de valoriser les surplus dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable tout en contribuant Ã la dÃ©carbonation des usages Ã©nergÃ©tiques insulaires.