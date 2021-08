Tecsol certifiÃ© Qualiopi, une marque de qualitÃ© pour les formations du bureau dâ€™Ã©tudes solaire

Les formations consacrées à l’énergie solaires dispensées par le bureau d’études Tecsol viennent d’être reconnues pour leur excellence. Tecsol s’est vu attribuer cet été la marque Qualiopi qui atteste de la qualité des sessions de formation réalisées, en présentiel comme en distanciel. Pour des enseignements très professionnels qui correspondent aux besoins du marché du travail !

Depuis plus d’une quinzaine d’années, le bureau d’études Tecsol est devenu l’un des acteurs incontournables de la formation aux métiers en lien avec l’énergie solaire. Ces formations techniques, économiques et réglementaires sont dispensées à destination des ingénieurs et techniciens des bureaux d’études, des développeurs, des collectivités, des offices publics d’HLM, des architectes etc. Avec un taux de satisfaction positif à plus de 95%, stable depuis de nombreuses années ! Certains opérateurs majeurs du secteur des énergies renouvelables inscrivent même leurs nouvelles recrues aux formations Tecsol avant de les lancer dans le monde du travail. Preuve de leur attractivité.

« Une garantie pour nos stagiaires en matière d’acquisition des connaissances »

Cet été et par anticipation, le bureau d’études Tecsol s’est donc vu octroyer la certification Qualiopi qui sera exigible au 1er janvier 2022. Tecsol fait d’ores et déjà partie des organismes de formation certifiés par ce référentiel national de qualité, impératif pour accéder aux financements délivrés par les OPCO, Constructis, Pôle Emploi… les fameux opérateurs de compétence. « Nous répondons aux exigences du référentiel sur les 32 indicateurs et les 7 critères mis en avant. Notre parcours de formation correspond parfaitement aux exigences techniques des métiers et aux besoins du marché du travail. Qualiopi est une garantie pour nos stagiaires en matière d’acquisition des connaissances et des compétences, autant sur le fond que sur la forme » confie Alexandra Batlle, responsable qualité et environnement au bureau d’études Tecsol. Les formations Tecsol sont également éligibles au RSCH (Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations) donnant accès au financement via le CPF (Compte Personnel de Formation).

« Des ingénieurs projets qui disposent d’une forte connaissance du terrain »

Les formations Tecsol (18 heures sur six jours) sont très attachées aux attentes exprimées par les stagiaires. Pour ce faire, elles sont sans cesse upgradées et mises à jour par l’équipe pédagogique. Histoire également de coller à l’actualité très foisonnante et en sans cesse en mouvement du secteur. « Les formateurs de Tecsol disposent de toutes les compétences pour mener à bien ces formations. Ce sont tous des ingénieurs projets qui disposent d’une forte connaissance du terrain et du métier. De la théorie à la pratique, ils maîtrisent parfaitement leur sujet » précise Sébastien Decottegnie, responsable formation Tecsol, lui-même ingénieur projet en charge de quelques sessions. Avec l’épisode de la Covid-19, Tecsol a également su développer des formations en distanciel d’excellente facture, mobilisant des outils numériques et des solutions pédagogiques adaptés pour un confort optimum des stagiaires. Autant de raisons qui ont participé à l’obtention de la certification Qualiopi, nouveau sésame institutionnel pour les organismes de formation et gage de qualité pour les professionnels souhaitant se former à l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.