8 au 10 septembre 2021: Dunkerque organise la 8Ã¨me Ã©dition des JournÃ©es HydrogÃ¨ne dans les territoires

Un an après l’adoption de la Stratégie Nationale Hydrogène, France Hydrogène, la Région Hauts-de-France et la Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral avec le concours d’Euraénergie et de Pôlenergie organisent la 8ème édition des Journées Hydrogène dans les territoires au Kursaal à Dunkerque, du 8 au 10 septembre 2021 en présentiel. Avec un mot d’ordre au programme : organiser le déploiement de l’hydrogène dans les territoires au bénéfice de tous !

Moment de rencontres pour « l’équipe de France » de l’hydrogène, les Journées Hydrogène dans les territoires sont l’occasion de mettre en avant la contribution décisive des territoires dans le déploiement des technologies de l’hydrogène. En cette date « anniversaire », elles permettront également de dresser un premier bilan collectif de la mise en œuvre de la Stratégie nationale. Rendez-vous de tous les acteurs, lieu incontournable d’échanges et de mise en relation, l’édition 2021 rassemblera en présentiel plus de 500 participants – élus, industriels, techniciens des collectivités, acteurs de la recherche et de l’innovation – venus de toute la France autour d’un programme de conférences plénières, ateliers, exposition et visites techniques.

L’objectif partagé qui guide la programmation de ces 3 jours : participer à la structuration et au déploiement d’une filière industrielle stratégique, créatrice de valeur et d’emplois dans les territoires. Des journées où il sera aussi beaucoup question d’hydrogène vert issu des filières renouvelables.

www.dunkerquejh2.fr