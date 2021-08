La filière solaire s’est mobilisée pour soutenir le personnel de Tecsol et la famille de Chistophe Courtois : merci à tous !

A peine la tragique nouvelle de la disparition de Christophe Courtois, Directeur Général de Tecsol, était-elle parue sur la lettre quotidienne du blog éponyme, que des dizaines et des dizaines de messages de sympathie et de soutien sont tombées dans les boîtes e-mail de tous les collaborateurs de la société. Des courriers unanimes, touchants, comme autant d’hommage rendus à la personnalité charismatique de Christophe Courtois et qui montrent combien il était apprécié de tous. Des mots chaleureux, pleins d’empathie et d’affection sincère. Des mots mais des actes aussi. Sous la férule de Richard Loyen délégué général d’Enerplan, très marqué par le décès de Christophe Courtois, a été mis en place sur Leetchi une cagnotte pour l’épouse et les trois enfants du défunt.

« Le décès de Christophe Courtois a provoqué une intense émotion au sein de la filière solaire française. Christophe était un compagnon de route de longue date, impliqué, intègre et jovial, à la croisée de nombreux projets. La filière perd soudainement un de ses fervents défenseurs et un ami fidèle. Trop jeune pour s’éclipser au cœur de l’été, Christophe laisse son épouse Sylvie et leur trois enfants, Manon, Hugo et Tom dans une peine immense. Pour sa famille, rien ne remplacera jamais le mari et le père aimant. Toutefois, nous pouvons faire montre de solidarité pour la soutenir. Ainsi, ENERPLAN, la Plateforme Verte, le pôle Derbi, invitent leurs membres à contribuer à la cagnotte « Pour la femme et les enfants de Christophe, être solaire qui s’est éclipsé trop tôt » mise en place pour soutenir la famille de Christophe ». Un message humaniste porté par la communauté solaire de France rassemblée, à la mémoire de Christophe Courtois. Pour la cagnotte, chacun peut participer du montant qu’il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés.

Il est à noter que les obsèques religieuses de Christophe Courtois seront célébrées le mercredi 1er septembre 2021, à 10 heures, en l’église de Sorède dans les Pyrénées-Orientales.

www.leetchi.com/c/pour-la-femme-et-les-enfants-de-christophe-etre-solaire-qui-sest-eclipse-trop-tot