Technique Solaire obtient 100 Mâ‚¬ de CEPAC et Natixis pour dÃ©velopper 205 centrales photovoltaÃ¯ques en France

Technique Solaire met en place un financement de portefeuille de projets avec La Caisse d’Epargne CEPAC et Natixis pour une puissance cumulée de 66 MWc. Ce financement intervient à un moment-clé de la croissance de Technique Solaire, qui vise un objectif de déploiement de capacité d’1 GW en opération et en construction en 2025.

Le groupe Technique Solaire a finalisé une opération de financement, pour un montant total de 100 M€, avec La Caisse d’Epargne CEPAC et Natixis en banque de couverture, le 10 février dernier. Cette opération permet le financement de 205 centrales solaires photovoltaïques à construire d’ici 2025.

« Nous nous fixons des objectifs élevés »

Le groupe démontre une fois de plus sa capacité à mettre en place des opérations de financement majeures au service de la transition énergétique dans un contexte macroéconomique extrêmement volatile. « Nous sommes ravis de réaliser ce premier closing avec la CEPAC, un des banquiers historiques des énergies renouvelables. J’en profite pour remercier notre nouveau partenaire pour la qualité de nos échanges durant ce processus et nous espérons avoir l’occasion de réaliser ensemble d’autres opérations sur le même modèle dans les mois à venir » nous explique Edouard Dazard, Directeur des Investissements chez Technique Solaire. « Les activités photovoltaïque et méthanisation de notre Groupe continuent de croître de manière soutenue. Pour le futur, nous nous fixons des objectifs élevés au service de la Transition Energétique en France et dans le Monde. CEPAC rejoint nos partenaires financiers historiques et contribuera ainsi à l’atteinte de ces objectifs élevés. Nous sommes ravis de les accueillir à nos côtés ! » déclare Lionel Thémine, co-fondateur et Directeur Général en charge des finances chez Technique Solaire.

Les banques pro-actives sur les renouvelables

Pour les banques, ce type d’investissements verts représente des opportunités de diversification vers une économie bas carbone. « Nous sommes fiers d’accompagner Technique Solaire dans le financement de ce portefeuille d’envergure et de jouer un rôle actif dans les opérations d’investissement de ce producteur français indépendant d’énergie renouvelable, en contribuant à son objectif de déploiement d’une capacité d’1 GW d’ici 2025. » souligne Lucie Hausberg, Directrice des Opérations Structurées à la Caisse d’Epargne CEPAC. « En accompagnant Technique Solaire, la CEPAC démontre une nouvelle fois son rôle d’acteur leader du financement des énergies renouvelables. Nous sommes devenus en un peu plus de 10 ans, grâce à l’expertise de nos équipes, le deuxième financeur privé des ENR en France et nous portons désormais près de 1,5 milliard d’euros d’encours sur ces financements. » explique Jérémy Estrader, Directeur Général adjoint en charge de la BDR à la Caisse d’Epargne CEPAC.