Akuo inaugure sa premiÃ¨re ferme solaire en GrÃ¨ce, et monte en puissance pour soutenir la transition Ã©nergÃ©tique du pays

Il y a quelques jours à peine, Akuo, producteur et développeur global d’énergie renouvelable, a inauguré sa première ferme solaire en Thessalie, dans le centre de la Grèce, en présence de Petros Varelidis, Secrétaire Général à l’Environnement et aux Eaux, Kostas Agorastos, Gouverneur régional, Kostas Andriosopoulos, CEO d’Akuo en Grèce, et Éric Scotto, Président & co-fondateur du Groupe Akuo. Une inauguration qui en appellent d’autres tant Akuo s’active pour la transition énergétique en Grèce !

Cinq ans seulement après avoir ouvert son bureau en Grèce, Akuo a inauguré son deuxième projet dans le pays, après celui de Chalki en octobre 2021. Située près de la ville de Larissa, en Thessalie, cette nouvelle ferme solaire comprend quatre centrales photovoltaïques (PV) de 1 MW chacune, capables d’alimenter près de 350 foyers et de compenser ainsi l’équivalent de plus de 700 tonnes de CO2 par année d’exploitation.

La ferme solaire de Thessaly vendra de l’électricité directement sur le marché de l’énergie

Grâce à ce projet, et à l’ensemble de ses activités en Grèce, Akuo assume pleinement sa part de responsabilité pour soutenir le Plan national intégré énergie-climat (NECP) du gouvernement grec, qui prévoit de porter à plus de 80 % la part des énergies renouvelables (EnR) dans son mix d’ici à 2030. « Renforcer l’intégration des ENR, ainsi que l’intégration de nouveaux modèles de marché, le stockage de l’énergie et les technologies innovantes sont désormais une priorité pour le Gouvernement Grec. Akuo s’engage à produire une énergie verte et durable, à partir de technologies de pointes, tout en contribuant à l’économie locale et nationale à la pointe de l’innovation. Les projets d’Αkuo en Thessalie renforceront encore l’activité agrivoltaïque de la région, soutiendront les organisations agricoles et la communauté locale et contribueront à la transformation énergétique de la région au sens large. » souligne Kostas Andriosopoulos, CEO Akuo Grèce. La ferme solaire de Thessaly bénéficie de l’expertise de GEARS, l’agrégateur d’Akuo opérant en Grèce, qui vend de l’électricité directement sur le marché local de l’énergie, par le biais d’une participation directe à la Bourse de l’énergie grecque – preuve de la maturité croissante du secteur PV à l’échelle nationale.

Accélération de la transition énergétique de la Thessalie et dans le reste du pays

La centrale solaire de Thessaly est la pierre angulaire d’un plus vaste réseau de projets qu’Akuo développe actuellement en collaboration avec la Région, et dont la maturation devrait aboutir ces prochains mois à la construction de parcs d’une capacité totale de 500 MWp, lorsque le financement sera finalisé.

L’entreprise renforcera prochainement sa présence locale pour participer activement à la transformation énergétique de la Thessalie. Cette inauguration a été marquée par la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec la Région et les représentants des organisations agricoles (Organisation générale de la Thessalie pour l’amélioration foncière et Organisation du Pénée pour l’amélioration foncière), en vertu duquel les parties développeront non seulement des parcs solaires flottants, mais également des panneaux solaires au-dessus des canaux d’irrigation pour réduire l’évaporation de l’eau. Grâce à l’agrivoltaïsme, Akuo encouragera l’intégration des sources d’EnR dans l’activité agricole intensive de la région. De plus, l’entreprise installera des parcs solaires flottants qui utiliseront les plans d’eau pour produire de l’énergie, tout en réduisant l’évaporation. Enfin, des solutions de stockage viendront compléter les unités PV pour injecter de l’énergie verte dans le réseau et créer ainsi un mix énergétique plus efficient et écologique pour la Thessalie. Et Éric Scotto, Président & co-fondateur d’Akuo, de conclure : « À la fin de l’année dernière, le gouvernement grec a annoncé l’objectif de porter à 80 % la part des EnR dans le mix énergétique national d’ici à 2030, afin de faire de la Grèce un pionnier au sein de l’UE ! Cet engagement est le signe qu’attendait l’industrie des EnR pour réellement passer à la vitesse supérieure. Dans cette optique, Akuo entend bien jouer un rôle majeur dans cette transition et a pour cela décidé d’accompagner cette démarche en faisant valoir un portefeuille sécurisé de 1,4 GW dans le pays, que nous développerons ces prochaines années. Nous sommes fiers de pouvoir aider la Grèce à réaliser ses objectifs climatiques et énergétiques. »