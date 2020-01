Technique Solaire met en service sa deuxiÃ¨me centrale PV en Inde, dâ€™une puissance de 27 MWc

Technique Solaire a mis en service avec succès, après 4 mois de travaux, son deuxième projet en Inde, dans l’Etat du Maharashtra, construite sur le territoire des villages de Ratnapur et de Manwath, district de Parbhani. Cette région aride de l’Inde a une activité agricole limitée. Technique Solaire a ainsi eu l’opportunité d’acquérir le terrain d’implantation du projet et de contribuer au développement économique et à l’emploi local.

Cette centrale solaire photovoltaïque au sol d’une puissance totale de 27 MWc sur 40 hectares, est lauréate d’un appel d’offres d’Etat remporté par une filiale locale de l’entreprise (JLTM Energy) en mai 2018. Elle représente un investissement d’environ 12M€ dont la dette senior a été financée par la State Bank of India, la plus grande banque publique Indienne. Elle produit l’électricité verte équivalente à la consommation électrique locale de 65 000 habitants. La première centrale solaire au sol construite par Technique Solaire en Inde, d’une puissance de 5,5 MWc, avait été mise en service en Mars 2017 dans l’Etat d’Uttarakhand.

La plus grande centrale PV développée par Technique Solaire à ce jour

« Nous sommes très enthousiastes et impliqués dans notre développement en Inde, un pays-continent aux enjeux énergétiques et environnementaux colossaux. Ce deuxième projet est 5 fois plus puissant que le premier. Il s’agit en outre de la plus grande centrale photovoltaïque développée et construite par le groupe Technique Solaire à ce jour », explique Julien Fleury, co-fondateur et Directeur Général en charge des Opérations chez Technique Solaire. Cette nouvelle réalisation démontre la capacité de Technique Solaire (seule PME française du secteur à agir en Inde) et de ses équipes, à réussir la mise en œuvre des projets solaires de plus grande puissance, de la phase de développement jusqu’à la phase d’exploitation, et cela dans un environnement international complexe et très concurrentiel.

Avec un objectif de 100 GWc installés d’ici 2022, et la création en partenariat avec la France de l’Alliance Solaire Internationale (ISA), le gouvernement Indien fait du développement de l’énergie solaire une priorité. « Malgré un contexte concurrentiel très fort, Technique Solaire compte bien continuer à tirer son épingle du jeu et occuper une position croissante et pérenne sur ce marché. Notre objectif est de développer en Inde 200 à 300 MWc dans les 3 années à venir », déclare Manu Bishnoi, Directeur Inde de Technique Solaire.