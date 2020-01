meteocontrol ouvre un nouveau bureau Ã  DubaÃ¯

La société meteocontrol GmbH renforce encore ses activités internationales avec la création de meteocontrol AMEA DMCC à Dubaï (Émirats arabes unis). Le numéro un mondial des systèmes de supervision des installations photovoltaïques assoit ainsi sa présence au Moyen-Orient.



La nouvelle agence de meteocontrol AMEA DMCC est installée à Dubaï. Idéalement placée pour toucher les clients et marchés du Moyen-Orient, elle occupe aussi une situation géographique stratégique pour soutenir l’agence meteocontrol d’Australie et les partenaires indiens. À proximité immédiate des futures zones de croissance du photovoltaïque, meteocontrol pourra d’autant mieux anticiper leur évolution, y participer, adapter rapidement ses services et solutions aux besoins spécifiques de chaque marché et tirer parti des synergies. Également dans le viseur de meteocontrol AMEA DMCC : le marché du photovoltaïque en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Afrique australe. D’après des études de marché, le secteur du solaire est promis à une solide croissance dans le monde entier et plus particulièrement dans le périmètre de l’équipe meteocontrol de Dubaï.

« Nous avons déjà plusieurs succès notables à notre actif au Moyen-Orient », explique Martin Schneider, directeur de meteocontrol. « Nous installer dans cette région en était donc la suite logique. Nos collaborateurs expérimentés présents sur site nous permettent d’être opérationnels dès le premier jour et de profiter des synergies crées avec les équipes des autres régions. » Et Rouven Lenhart, directeur de meteocontrol AMEA DMCC, d’ajouter : « Nous nous réjouissons des opportunités et des défis présentés par le nouveau site de Dubaï. Se trouver à proximité de nos nouveaux marchés et clients locaux constitue un avantage énorme. Nous serons ainsi en mesure de réagir mieux et plus rapidement à l’évolution rapide des marchés comme aux demandes concrètes de la clientèle. »



Les systèmes de supervision meteocontrol pilotent actuellement plus de 48 000 installations photovoltaïques dans le monde, d’une puissance totale d’environ 16 gigawatts. Outre son siège social en Allemagne, la société possède de nombreuses agences dans d’autres pays. Elle aide les gestionnaires de parcs et centrales solaires à planifier, construire et exploiter leurs installations tout en leur fournissant des prestations de conseil technique et de prévision.

L’équipe de meteocontrol AMEA DMCC sera présente au Sommet mondial de l’énergie de l’avenir (WFES) qui se tiendra à Abou Dhabi, du 13 au 16 janvier 2020. Stand 7135.