Le nouveau consortium formé des trois sociétés Aldesa, Nace Energía et JQ Advisors fonctionnera exclusivement sous la marque Nace Solar et prévoit d’installer une puissance de plus de 50 MW en quatre ans. Nace Solar offrira des réductions importantes aux PME sur leur facture d’électricité en échange de la location de leurs toits pour des panneaux solaires. Détails sur les synergies de cette alliance !

Le groupe international de construction Aldesa (CA proche de 1 Md d’€) a officialisé une alliance avec la compagnie d’électricité Nace Energía et le consultant JQ Advisors pour investir conjointement dans des installations d’autoconsommation dans le secteur commercial et industriel espagnol au moyen d’une association de type joint-venture. Nace Solar, filiale de Nace Energía, supervisera les ventes, l’approvisionnement en électricité et la gestion des excédents, tandis qu’Aldesa se chargera des projets clés en main, et de l’exploitation et la maintenance des installations. JQ Advisors sera responsable de la gestion des affaires, du financement des projets, de leur légalisation, ainsi que du traitement des subventions. Les partenaires du consortium prévoient de dépasser 2 000 installations en quatre ans, avec une capacité de plus de 50 MW.

« L’autoconsommation sera clé dans la transition énergétique et la création d’emplois »

Pepi Jiménez, partenaire chez JQ Advisors et membre de l’initiative CoordiNet attachée au programme EU Horizon 2020 pour la gestion des réseaux de production distribuée, assumera la direction générale du consortium. Pepi Jiménez déclare : « l’autoconsommation sera clé dans la transition énergétique et la création d’emplois pour les vingt prochaines années. La production décentralisée a un potentiel de croissance beaucoup plus élevé que les jardins solaires ». Pour Pablo Abejas, PDG de Nace Energía : « à travers ce partenariat nous démocratiserons l’accès à l’énergie solaire pour les PME disposant de moins de ressources financières. Chez Nace Solar, nous nous occuperons de tous les investissements et nos clients pourront profiter d’une énergie renouvelable et bon marché dès la première minute sans avoir à investir un seul euro ». Ivan González, directeur des ventes chez Aldesa Industrial confirme : « nous avons toute confiance dans ce partenariat. À notre grande expérience dans les énergies renouvelables – avec 2,5 GW développés d’énergies renouvelables – nous rajoutons maintenant la grande capacité des entreprises telles que Nace Energía et JQ Advisors, possédant une qualité et une expérience éprouvées».