Technique solaire lÃ¨ve 200 millions dâ€™euros pour accÃ©lÃ©rer sa croissance en France et Ã  lâ€™international

Le groupe Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables au service de la transition agricole, annonce une levée de fonds de 200 millions d’euros auprès de ses actionnaires financiers historiques, Bpifrance et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole. Les trois fondateurs (Julien Fleury, Lionel Themine, Thomas de Moussac), via la holding JLT Invest, conservent une large majorité du capital.

La nouvelle levée de fonds effectuée par Technique Solaire vise à accompagner le groupe dans son ambition de devenir un énergéticien de rang mondial. Elle lui permettra d’accélérer la croissance de son activité de production d’énergie, d’intensifier sa stratégie d’innovation, et de renforcer sa présence à l’international. Pour ce troisième tour de table, le Groupe s’associe de nouveau à ses actionnaires historiques, Bpifrance et groupe Crédit Agricole au travers de plusieurs entités. Ces derniers renouvellent leur confiance dans la stratégie de développement de Technique Solaire. Les trois partenaires partagent une vision commune de la croissance durable et du développement des territoires.

Accélérateurs des transitions énergétique et agricole

Le groupe Technique Solaire a été fondé en 2008 à Poitiers par trois entrepreneurs qui ont décidé de parier à long terme sur une double transition, la transition énergétique et la transition agricole. Depuis 15 années, ce triumvirat prend ensemble les décisions importantes pour le Groupe. Le groupe Technique Solaire produit de l’énergie renouvelable et compétitive en déployant des infrastructures solaires photovoltaïques et de méthanisation. Il exploite plus de 450 MWc d’énergie photovoltaïque via divers types d’installations : bâtiments neufs, toitures, ombrières de parkings, parcs au sol, etc. Avec près de 45% (200 MWc) de son parc opéré au sein d’exploitations agricoles et une solution de volière brevetée, Technique Solaire est un acteur majeur de l’agrivoltaïsme. En combinant une installation solaire avec une culture ou un élevage, son action au cœur des territoires accélère les transitions énergétique et agricole. Au-delà de générer de l’énergie renouvelable, ce type de projet apporte des outils de travail modernisés aux agriculteurs, leur permet entre autres, une meilleure adaptation aux aléas climatiques et améliore le bien-être animal. Après avoir multiplié par 4 son chiffre d’affaires depuis 2019, le Groupe dépasse les 200 millions d’euros de revenus en 2023. Il est rentable depuis la première année. Basé à Poitiers avec des bureaux à Paris, Bordeaux et Lyon, il emploie près de 200 collaborateurs et est présent en Inde, aux Pays-Bas et en Espagne.

Multiplication par 9 de la capacité photovoltaïque

« Cette nouvelle levée de fonds constitue un jalon majeur dans l’aventure entrepreneuriale que nous avons bâtie depuis près de 15 ans. Face aux besoins croissants d’énergies renouvelables, nous mettons nos savoir-faire et notre esprit de partenariat au service des transitions énergétique et agricole. Nous partageons avec nos partenaires historiques, que nous remercions de leur confiance continue, une même vision de la croissance durable. Ensemble, soutenus par l’engagement de nos collaborateurs, nous allons accélérer en France et à l’international pour décarboner l’économie et contribuer au développement des territoires » assurent Julien Fleury, Lionel Themine, et Thomas de Moussac, co-fondateurs du groupe Technique Solaire. Le Groupe entend mobiliser 4 milliards d’euros d’ici 2030, dont les trois-quarts seront investis en France. La stratégie de croissance conjuguera un développement organique et des acquisitions ciblées. Le Groupe investira selon trois grandes orientations stratégiques :

Accélérer la production d’énergie renouvelable, solaire photovoltaïque et biogaz (permettant d’éviter 5 millions de tonnes d’équivalent CO2 à horizon 2030) :

o Multiplication par 9 de la capacité photovoltaïque installée pour atteindre 4 GWc, avec un pipeline de plus de 2 GWc d’ores et déjà sécurisé.

o Multiplication par 15 de la production de biométhane pour atteindre 4 900 Nm3/h, avec plus de 20 unités actuellement en cours de développement.

Développer des activités innovantes : stockage et gestion intelligente de l’énergie.

Poursuivre la croissance sélective du Groupe à l’international, en renforçant sa présence en Inde, aux Pays-Bas et en Espagne, et en s’implantant dans de nouvelles géographies.

Le partage des fruits de la croissance

Pour réaliser son ambition, le groupe Technique Solaire entend doubler ses effectifs en recrutant plus de 200 talents à horizon 2030. Intervenant sur toute la chaine de valeur, depuis le développement jusqu’à l’exploitation des centrales, le groupe recherchera des profils variés d’ingénieurs, de commerciaux, de conducteurs de travaux, etc. Fidèle à ses valeurs, le Groupe a mis en place une politique d’actionnariat des collaborateurs qui bénéficie à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise et demain aux futures recrues. Cette levée de fonds représente un nouveau moment de partage de la création de valeur, avec l’exercice pour plus de 6 millions d’euros de BSPCE (bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise). Vanessa Giraud, Directrice des fonds Impact Environnement et de la Stratégie Capital Développement, et Eric Lefebvre, Directeur Large Cap, membre du comité de direction Capital Développement chez Bpifrance ajoutent: « Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre l’accompagnement de Technique Solaire, son management et ses équipes dans sa forte croissance, grâce à l’association de notre fonds sectoriel à impact France Investissement Energie et Environnement 2 et de nos capacités d’investissement Large Cap ».