Autoconsommation collective : Les circuits-courts énergétique de La Soie à Vaulx-en-Velin

SerenySun et INEA lancent le plus grand projet d’autoconsommation collective de la région lyonnaise et invitent les acteurs du territoire à consommer une énergie verte et locale. “ Notre Énergie La Soie ” : un vrai projet innovant de territoire !

Une nouvelle communauté d’énergies renouvelables voit le jour en Auvergne-Rhône-Alpes, portée par SerenySun, l’accélérateur des circuits courts de l’énergie. L’entreprise a signé mi-octobre avec la filiale Flex Park d’INEA, foncière fortement engagée dans l’immobilier durable, le bail d’occupation des toits d’un nouveau programme immobilier d’activités situé quartier de La Soie à Vaulx-en-Velin (69) et qui sera livré par Icade Promotion à INEA la semaine prochaine.

“ Notre Énergie La Soie ”

Cette signature marque le lancement officiel d’un projet vertueux et ambitieux baptisé “ Notre Énergie La Soie ” qui s’annonce comme la plus importante communauté d’énergie renouvelable de la région lyonnaise. « Le programme Les Portes de la Soie propose 10 871 m² de locaux d’activités au Carré de Soie à Vaulx-en-Velin dans lequel s’implante le projet. Celui-ci s’inscrit dans la stratégie d’ICADE Promotion en matière de décarbonation, qui vise à réduire de 41 % l’intensité carbone de son activité à horizon 2030. Pour chaque projet, nous privilégions le recours à une énergie durable et le photovoltaïque est pertinent pour des locaux d’activités qui développent une importante surface de toitures. Les dispositions techniques nécessaires à l’accueil des panneaux PV sont telles qu’il est préférable de les intégrer le plus en amont possible, dès la conception du bâtiment. De plus, c’est une satisfaction de proposer une consommation énergétique à moindre coût avec le modèle de SerenySun », précise Laurent Doyat, Directeur régional Tertiaire Auvergne Rhône-Alpes chez Icade Promotion.

« Une énergie 100 % verte, produite localement, à un tarif maîtrisé inférieur à celui du marché »

Conçue sur un modèle qui a fait ses preuves sur d’autres territoires, cette opération d’autoconsommation collective permettra à ses parties prenantes de bénéficier des nombreux avantages des circuits courts de l’énergie. L’énergie solaire produite sur site sera mise à disposition des locataires d’INEA et des riverains, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels, du secteur public ou privé. La mise en service de cette communauté d’énergie renouvelable est prévue au printemps 2024. Pour SerenySun, il s’agit d’une première étape, d’autres bâtiments viendront grossir le potentiel énergétique de Notre Énergie La Soie. La recherche de foncier se poursuit, d’autres acteurs locaux peuvent rejoindre cette opération en solarisant leurs toitures ou parkings pour participer à la résilience énergétique du territoire. « Le projet « Notre Energie La Soie » est notre première opération d’autoconsommation collective (ACC). Il confirme l’engagement d’INEA en matière de contribution à la neutralité carbone et marque sa volonté d’aller plus loin en tant qu’acteur de la transition énergétique, en favorisant la production d’énergies renouvelables. « Notre Énergie La Soie » permet également d’assurer à nos locataires l’accès prioritaire à une énergie 100 % verte, produite localement, à un tarif maîtrisé inférieur à celui du marché. Le professionnalisme de SerenySun, les valeurs partagées et l’ambition poursuivie – allier écologie et économie – conduisent INEA à envisager des projets similaires sur d’autres sites », témoigne Karine Dachary, Directrice générale adjointe d’INEA.

« SerenySun se fait fort de développer les circuits courts de l’énergie à l’échelle de la France entière »

SerenySun affiche fièrement ses convictions. Pour l’entreprise, la transition énergétique est l’affaire de tous. Les besoins en énergie augmentent et il est aujourd’hui possible de produire dans les villes et zones périurbaines l’énergie nécessaire au quotidien pour les activités. « La création d’un projet d’autoconsommation collective peut paraître complexe, mais d’expérience ça fonctionne ! Que le porteur de projet soit une collectivité, une entreprise, un promoteur ou une foncière, nous l’accompagnons de l’étude de faisabilité, à la création et la gestion de cette communauté. Pour démocratiser l’énergie durable, chaque projet compte, c’est pourquoi SerenySun se fait fort de développer les circuits courts de l’énergie à l’échelle de la France entière. Notre Énergie La Soie est une première du genre en Auvergne Rhône-Alpes, d’autres suivront », conclut Donald François, Président fondateur de SerenySun.

Encadré

Infos clés du projet

4 centrales photovoltaïques installées en toitures (mise en service 1er trimestre 2024)

1 530 panneaux photovoltaïques pour 3 000 m² de surface solarisée

Puissance totale 670 kWc

Energie produite 690 MWh/an, soit l‘équivalent de la consommation annuelle moyenne de 155 foyers

Raccordement et mise en service au profit d’autoconsommateurs aux profils variés : printemps 2024