33,9 % : LONGi Ã©tablit un nouveau record mondial pour l’efficacitÃ© des cellules solaires tandem en silicium cristallin et pÃ©rovskite

LONGi a établi un nouveau record mondial pour l’efficacité des cellules solaires tandem en silicium cristallin et pérovskite : 33,9 % – certifié par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis. LONGi a désormais dépassé le précédent record de 33,7 % établi par l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) en mai de cette année.

Il est des performances qui sont loin d’être anodines. Avec 33,9%, le nouveau record d’efficacité de LONGi a dépassé pour la première fois la limite d’efficacité théorique de Shockley-Queisser (S-Q) étalonné à 33,7 % pour les cellules solaires à jonction unique pour tous les matériaux de cellules. Cela fournit des preuves empiriques significatives démontrant la supériorité des cellules solaires tandem en silicium cristallin-pérovskite sur leurs homologues en silicium cristallin à jonction unique en termes d’efficacité. Cette percée de LONGi est l’avancée la plus récente après les précédents records d’efficacité de 31,8 % annoncés lors du SNEC 2023 le 24 mai dernier et de 33,5 % lors de l’Intersolar Europe 2023 le 14 juin dernier.

LONGi détient des records d’efficacité pour deux technologies

Le Dr Xixiang Xu, scientifique en chef et vice-président de l’Institut central de R&D de LONGi, est très fier que LONGi détienne désormais deux records d’efficacité cellulaire : 33,9 % pour les cellules solaires tandem silicium-pérovskite cristallin et 26,81 % pour les cellules à hétérojonction en silicium. Cela souligne l’engagement de LONGi à développer continuellement non pas une, mais plusieurs technologies de cellules solaires, avec un objectif clair en vue : créer des produits solaires avec une efficacité toujours croissante pour faciliter la transition énergétique mondiale. « L’efficacité des cellules solaires est un indicateur clé et une référence pour évaluer le potentiel des technologies photovoltaïques. En tant que technologie de cellule solaire dominante avec plus de 90 % de part de marché, l’efficacité des cellules à jonction unique en silicium cristallin doit être continuellement améliorée » précise Zhenguo Li, fondateur et président de LONGi. Le rendement des cellules monojonction en silicium cristallin se rapproche actuellement de sa limite théorique de 29,4 %. La limite d’efficacité théorique des cellules solaires tandem en silicium cristallin-pérovskite peut atteindre 43 % et elle est reconnue comme la solution technique principale pour dépasser la limite d’efficacité des cellules à jonction unique en silicium cristallin. L’émergence de la technologie tandem silicium cristallin-pérovskite a ouvert une nouvelle voie pour le développement de la technologie de cellules solaires à haut rendement de nouvelle génération. Cela signifie que la même zone, absorbant la même lumière, peut émettre plus d’électricité.

La technologie de cellule tandem favorisera une diminution significative du coût de production d’énergie photovoltaïque

Jiang Hua, secrétaire général adjoint de l’Association chinoise de l’industrie photovoltaïque (CPIA), a déclaré que le nouveau record mondial de LONGi, d’une efficacité de 33,9 %, signifie que la recherche et le développement de l’entreprise dans la technologie des cellules solaires tandem en silicium cristallin et pérovskite se situent à un niveau de pointe au niveau mondial. Jiang Hua a souligné que l’industrie photovoltaïque est une industrie axée sur les coûts, et que la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité sont au cœur du développement. L’amélioration continue de l’efficacité de conversion des cellules solaires est une mesure efficace pour réduire le LCOE. Une fois que cette technologie de cellules solaires à haut rendement aura véritablement atteint une production de masse, elle favorisera une diminution significative du coût de production d’énergie photovoltaïque par rapport aux technologies précédentes, ce qui serait bénéfique pour promouvoir la croissance du marché photovoltaïque mondial, selon Jiang Hua. La croissance du marché photovoltaïque serait également le moteur de l’ensemble de la transition énergétique mondiale.