Technique Solaire fait main basse sur les actifs dâ€™Iberdrola renouvelables en France

Technique Solaire sâ€™apprÃªte Ã Ã©largir son activitÃ© Ã lâ€™Ã©olien avec lâ€™acquisition de 118 MW en exploitation et un pipeline de 639 MW de projets Ã©oliens et solaires en France. Une opÃ©ration qui renforce le modÃ¨le de croissance durable du groupe en combinant les technologies solaire, Ã©olienne et de stockage, afin dâ€™offrir Ã ses clients une Ã©lectricitÃ© verte pilotable et dâ€™accroÃ®tre sa rÃ©silience face aux Ã©volutions du marchÃ©.

Le groupe Technique Solaire annonce la signature dâ€™un accord avec Iberdrola, en vue dâ€™acquÃ©rir 100 % des actions de sa filiale franÃ§aise dÃ©diÃ©e aux Ã©nergies renouvelables onshore, Iberdrola Renouvelables, S.A.S. Cette opÃ©ration stratÃ©gique marque une Ã©tape majeure pour le Groupe, tandis que sa finalisation reste soumise Ã la rÃ©alisation des conditions suspensives habituelles, notamment lâ€™obtention des autorisations rÃ©glementaires et la consultation des instances reprÃ©sentatives du personnel.

Â«Â Un nouveau chapitre dans notre dÃ©veloppementÂ Â»

La sociÃ©tÃ© Iberdrola Renouvelables, S.A.S. dispose dâ€™un portefeuille de 118 MW dâ€™actifs Ã©oliens en exploitation ainsi que dâ€™un pipeline de 639 MW de projets Ã©oliens terrestres et solaires photovoltaÃ¯ques en dÃ©veloppement en France.

Cette opÃ©ration marquera le premier investissement du groupe Technique Solaire dans lâ€™Ã©olien terrestre. Â« Entrer dans le secteur de lâ€™Ã©olien est une Ã©tape stratÃ©gique pour Technique Solaire. AprÃ¨s nos succÃ¨s dans le solaire et le biogaz, cette opÃ©ration nous donne immÃ©diatement accÃ¨s Ã 118 MW en exploitation et Ã un important pipeline de projets. Elle ouvre un nouveau chapitre dans notre dÃ©veloppement Â» souligne Thomas de Moussac, cofondateur et Directeur gÃ©nÃ©ral en charge du DÃ©veloppement.

Technique Solaire renforce la rÃ©silience de son portefeuille de projets

Â« Cette premiÃ¨re acquisition dans lâ€™Ã©olien reflÃ¨te notre stratÃ©gie de diversification de nos moteurs de croissance. Elle sâ€™inscrit dans notre trajectoire financiÃ¨re de long terme : renforcer un modÃ¨le rÃ©silient, adossÃ© Ã des actifs rÃ©gulÃ©s ou contractualisÃ©s, tout en maintenant une allocation rigoureuse de nos ressources Â» poursuit Lionel Themine, cofondateur et Directeur gÃ©nÃ©ral en charge des Finances. GrÃ¢ce Ã cette diversification stratÃ©gique, le groupe Technique Solaire Ã©largira son expertise et renforcera la rÃ©silience de son portefeuille de projets face Ã lâ€™Ã©volution future de la rÃ©glementation des marchÃ©s Ã©lectriques et des politiques de soutien aux Ã©nergies renouvelables. La combinaison de lâ€™Ã©olien avec le solaire et les systÃ¨mes de stockage (BESS) permettra Ã©galement au groupe Technique Solaire de proposer Ã ses clients une Ã©lectricitÃ© verte adaptÃ©e Ã leur besoin.

Â«Â Nous placerons lâ€™excellence industrielle et lâ€™engagement local au cÅ“ur de cette transition Â»

Par cette opÃ©ration de rachat des actifs dâ€™Iberdrola Renouvelables, le groupe Technique Solaire accueillera Ã©galement 24 collaborateurs dont lâ€™expertise renforcera ses compÃ©tences techniques et opÃ©rationnelles, tout en leur offrant la dynamique dâ€™un groupe entrepreneurial en forte croissance et une connaissance approfondie des territoires franÃ§ais. Et Julien Fleury, cofondateur et Directeur gÃ©nÃ©ral en charge des OpÃ©rations de conclureÂ : Â« AprÃ¨s la finalisation de lâ€™opÃ©ration, nos prioritÃ©s seront la sÃ©curitÃ©, la continuitÃ© opÃ©rationnelle, la performance des actifs, ainsi que lâ€™intÃ©gration fluide des Ã©quipes expÃ©rimentÃ©es que nous serons ravis dâ€™accueillir. Nous placerons lâ€™excellence industrielle et lâ€™engagement local au cÅ“ur de cette transition. Â»

La finalisation de lâ€™opÃ©ration reste soumise Ã lâ€™obtention des autorisations rÃ©glementaires requises.