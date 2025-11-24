Entreprise/Avec lâ€™acquisition de Mecosun, le groupe Rector Lesage renforce sa prÃ©sence dans le secteur du solaire

Le Groupe Rector Lesage acquiert Mecosun, fabricant et concepteur de systÃ¨mes de fixation pour panneaux photovoltaÃ¯ques, en devenant actionnaire majoritaire de lâ€™entreprise. Cette nouvelle prise de participation confirme la poursuite de la diversification stratÃ©gique et dâ€™internationalisation du groupe familial franÃ§ais, acteur majeur de la prÃ©fabrication bÃ©ton, afin de moins dÃ©pendre des marchÃ©s traditionnels. Avec dÃ©sormais le solaire au catalogueÂ !

Le Groupe Rector Lesage devient actionnaire majoritaire de lâ€™entreprise Mecosun, aux cÃ´tÃ©s des deux principaux actionnaires-fondateurs de lâ€™entreprise. Lâ€™acquisition de Mecosun, reconnu dans le domaine des Ã©nergies vertes comme lâ€™un des pionniers des solutions photovoltaÃ¯ques intÃ©grÃ©es au bÃ¢ti, sâ€™effectue en parfaite cohÃ©rence avec la politique RSE du groupe Rector Lesage, et dont les engagements pris en 2022 ont Ã©tÃ© confirmÃ©s en 2025, Ã savoir, par lâ€™approbation de la trajectoire de dÃ©carbonation par le SBTI mais aussi par lâ€™obtention du label AFNOR niveau exemplaire en 2025. Expert en systÃ¨mes brevetÃ©s dâ€™intÃ©gration et de pose de panneaux solaires photovoltaÃ¯ques, Mecosun est basÃ© Ã Saint-Lys, en Haute-Garonne. Ses activitÃ©s sâ€™articulent autour de trois grandes familles : les systÃ¨mes dâ€™intÃ©gration en toitures, les structures Mecopark, ombriÃ¨res standards de parking auto-lestÃ©es sans fondations et les structures Megapark, ombriÃ¨res industrielles sur-mesure. Les deux derniÃ¨res activitÃ©s de Mecosun permettront au groupe Rector Lesage de crÃ©er de fortes synergies et complÃ©mentaritÃ©s avec certaines de ses filiales telles que Rector, Neo, ainsi que Rector Charpentes et Structures. Lâ€™intÃ©gration au Groupe Rector Lesage prÃ©sente une nouvelle opportunitÃ© pour Mecosun qui lui permettra non seulement de renforcer sa position sur le marchÃ© national, mais Ã©galement de se dÃ©velopper plus rapidement Ã lâ€™international notamment en Pologne, Belgique, RÃ©publique TchÃ¨que et Slovaquie, pays dans lesquels le groupe est dÃ©jÃ prÃ©sent. La prochaine Ã©dition du forum des Ã©nergies renouvelables EnergaÃ¯a, qui se tient du 10 au 11 dÃ©cembre Ã Montpellier, sera pour le Groupe Rector Lesage lâ€™occasion idÃ©ale pour dÃ©voiler sa stratÃ©gie, ses ambitions et ses offres innovantes dans ce nouveau domaine dâ€™activitÃ©. EncadrÃ© Mecosun en chiffres Chiffre dâ€™affaires 2024 : 8,6 Mâ‚¬ Nombre de salariÃ©s : 15 personnes